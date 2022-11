Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, gelo nello spogliatoio – Video

(Adnkronos) – Gelo tra Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo. La fredda stretta di mano tra i due big nello spogliatoio del Portogallo è uno dei temi del giorno in vista dell’inizio dei Mondiali di Qatar 2022. I due giocatori sono compagni di squadra nel Manchester United. Ronaldo, prima di presentarsi nel ritiro della Nazionale, ha sparato a zero contro il club: “Mi ha tradito”, ha detto CR7. Parole che, a giudicare dall’atteggiamento di Bruno Fernandes, hanno lasciato il segno nell’ambiente dei red devils. Il video diffuso dalla federcalcio portoghese mostra l’ingresso di Bruno Fernandes nello spogliatoio della selezione. Il saluto con Ronaldo, vicino di armadietto, è a dir poco freddo e l’espressione di CR7 è più eloquente di tante parole. Sui social, come contorno, rimbalza anche il video di un allenamento. Ronaldo si avvicina a Joao Cancelo con un atteggiamento apparentemente scherzoso: l’esterno del Manchester City, però, non fa nulla per nascondere il malumore.