Covid, Pregliasco: “Aumento casi durerà oltre dicembre”

(Adnkronos) – “Direi che quello che emerge dal monitoraggio Covid è un andamento previsto di questa onda di risalita, che definisco onda e non ondata, e che incrementerà secondo i modelli matematici fino a oltre il mese di dicembre. Credo che questi dati dimostrino come le condizioni meteorologiche favorenti, la nuova variante Omicron in ascesa”, cioè la famiglia Cerberus di BQ.1 e BQ.1.1, “e la copresenza anche di forme influenzali creeranno un po’ di problemi agli ospedali. Però ora siamo in grado di gestirli meglio”. E’ l’analisi del virologo Fabrizio Pregliasco, che commenta all’Adnkronos Salute il quadro che emerge dall’ultimo monitoraggio Covid, caratterizzato da quasi tutti gli indicatori in risalita, ricoveri compresi.

Per il docente di Igiene dell’università Statale, sulla nostra capacità di controllo influiranno senz’altro i richiami vaccinali. Le quarte dosi vanno a rilento e, avverte Pregliasco, “credo che la cosa fondamentale sia quella di rilanciare l’importanza delle vaccinazioni, sia quella anti-Covid che l’antinfluenzale. Per Covid sono cruciali i richiami per i soggetti più fragili e a rischio. Questo – osserva – farà la differenza rispetto alla possibilità di gestione di questa onda che è naturale in una fase di transizione fra la pandemia che c’è stata e l’endemia che continuerà a evidenziarci la presenza di questo virus, proprio con delle onde” periodiche. “Onde che – conclude Pregliasco – salvo l’insorgenza di nuove varianti, penso saranno come quelle di un sasso nello stagno, come dico spesso. Quindi siamo davanti a una situazione governabile, gestibile con attenzione. Ma non dobbiamo abbassare la guardia e la responsabilità dei singoli è fondamentale”.