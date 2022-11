Covid oggi Toscana, bollettino 6 novembre: 1.478 contagi e nessun decesso

(Adnkronos) – Sono 1.478 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi, 6 novembre 2022, in Toscana: 307 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.171 con test rapido. Lo riferisce il bollettino della Regione. Al momento in Toscana risultano pertanto 49.236 positivi, +0,7% rispetto a ieri. Di questi 408 (17 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 15 (2 in più) si trovano in terapia intensiva. Oggi non si registrano nuovi decessi.

Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.479.964. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (1.112 persone) e raggiungono quota 1.419.697 (95,9% dei casi totali).

Dall’ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 1.152 tamponi molecolari e 7.219 tamponi antigenici rapidi: di questi il 17,7% è risultato positivo. Sono invece 1.835 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: l’80,5% di questi è risultato positivo.

L’andamento per provincia.

Con gli ultimi casi salgono a 400.129 i positivi dall’inizio dell’emergenza nei comuni della Città metropolitana di Firenze (368 in più rispetto a ieri), 98.066 in provincia di Prato (80 in più), 116.198 a Pistoia (109 in più), 75.195 a Massa Carrara (77 in più), 159.524 a Lucca (235 in più), 172.295 a Pisa (183 in più), 134.238 a Livorno (153 in più), 134.458 ad Arezzo (89 in più), 106.597 a Siena (76 in più) e 82.374 a Grosseto (103 in più). A questi vanno aggiunti 569 casi di positività notificati in Toscana ma che riguardano residenti in altre regioni.

In 48.828 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (383 in più rispetto a ieri, più 0,8%). I 1.419.697 guariti registrati a oggi lo sono a tutti gli effetti, da un punto di vista virale, certificati con tampone negativo.