Covid oggi Sardegna, 537 contagi e 4 morti: bollettino 16 novembre

(Adnkronos) – Sono 537 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 novembre in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 4 morti. Dei nuovi casi, 485 sono stati diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3347 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 9 ( + 1 ), i pazienti ricoverati in area medica sono 97 ( – 6 ) mentre sono 7419 i casi di isolamento domiciliare ( – 310 ). Si registrano 4 decessi: due donne di 87 e 88 anni, e un uomo di 83, residenti nella provincia di Oristano; un uomo di 84 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari. Lo rende noto la Regione Sardegna