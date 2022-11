Covid oggi Sardegna, 484 contagi e 1 morto: bollettino 12 novembre

(Adnkronos) – Sono 484 i nuovi contagi da covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 12 novembre. Si registra inoltre un altro morto. 447 i casi diagnosticati con tampone antigenico, processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.628 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 6 (stesso dato di ieri), i pazienti ricoverati in area medica sono 103 (stesso dato di ieri) mentre sono 7448 i casi di isolamento domiciliare (-589). Si registra un decesso nella ASL di Sassari. Lo comunica la Regione Sardegna