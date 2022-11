(Adnkronos) – Sono 311 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 novembre 2022 in Sardegna, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Nessun nuovo decesso. Sono 7 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (come ieri), 82 (-3) in area medica, mentre 7546 sono i casi di isolamento domiciliare (-301).