Covid oggi Lazio, 4.344 contagi e 8 morti. A Roma 2.248 nuovi casi

(Adnkronos) – Sono 4.344 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 29 novembre 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 8 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.012 tamponi molecolari e 19.914 antigenici con un tasso di positività del 18,9%. I ricoverati sono 737 i ricoverati, 12 in meno da ieri, 32 in terapie intensive, 2 in più di ieri, e 3.668 i guariti delle ultime 24 ore. I casi a Roma città sono a quota 2.248.

Nel dettaglio, questi i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 795 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 2: sono 937 i nuovi casi e 3 i decessi. Asl Roma 3: sono 516 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 4: sono 133 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 5: sono 345 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 6: sono 443 i nuovi casi e 2 i decessi.

Nelle province si registrano 1.175 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 320 i nuovi casi e 1 decesso. Asl di Latina: sono 600 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl di Rieti: sono 103 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl di Viterbo: sono 152 i nuovi casi e 0 i decessi.