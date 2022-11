Covid oggi Italia, da 7 a 4 regioni con ricoveri sopra soglia 15%

(Adnkronos) – Scendono a 4, tre in meno rispetto alle 7 della settimana scorsa, le regioni/province autonome italiane con ricoveri Covid sopra la soglia d’allerta del 15%. Lo riporta la tabella degli indicatori decisionali su incidenza, aree mediche e intensive, con i dati del monitoraggio Istituto superiore di sanità-ministero della Salute. L’occupazione in area medica supera questo dato in Friuli Venezia Giulia (17%) e Liguria (15%), alle quali si aggiungono la Valle d’Aosta sopra al 20% (20,9%) e l’Umbria sopra il 30% (33,5%).

Relativamente alle terapie intensive, l’occupazione più alta si registra in Umbria (7,1%), seguita dal Molise (5,1%), seguita da Calabria ed Emilia Romagna (3,7%), Veneto (3,4%) e Marche (3%). Per tutte le altre regioni il tasso è inferiore al 3%. In Valle d’Aosta il dato è dello 0%.