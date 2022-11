Covid oggi Italia, 25% ricoverati è no vax: report Fiaso

(Adnkronos) – Ancora una piccola flessione della curva dei ricoveri Covid in Italia. In una settimana il numero dei pazienti è sceso complessivamente del 2,4%, secondo il report degli ospedali sentinella aderenti alla rete Fiaso, la Federazione delle aziende sanitarie e ospedaliere. Un ricoverato su 4 non è vaccinato.

La variazione è minima nei reparti Covid ordinari (-0,6%), dove calano in modo piuttosto netto i pazienti ‘per Covid’, ovvero con sindromi respiratorie e polmonari (-16%), mentre salgono i ricoverati ‘con Covid’ (+11%). Tra i ricoverati ‘per Covid’, con i sintomi tipici della malattia, spicca l’alto numero di no vax, pari a un quarto (25%) dei posti letto occupati nei reparti ordinari, di malattie infettive e medicina interna.

Nelle terapie intensive i numeri sono molto bassi e meno significativi, spiega Fiaso, che evidenzia comunque “una riduzione dei pazienti di circa il 30%. Nei letti delle rianimazioni colpisce l’età molto avanzata dei non vaccinati, ovvero proprio di coloro che più di altri avrebbero bisogno della protezione vaccinale: i pazienti no vax in gravi condizioni con sindromi respiratorie e polmonari hanno in media 80 anni. Anche nei reparti di rianimazione Covid i no vax costituiscono il 25% del totale delle presenze”. Tra i minori di 18 anni diminuisce del 19% il numero dei ricoverati, secondo quanto registrato nei quattro ospedali pediatrici e nei reparti di pediatria degli ospedali aderenti alla rete sentinella Fiaso.