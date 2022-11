Covid, Lopalco: “Su vaccini finora governo ha strizzato occhio a no vax”

(Adnkronos) – Sui vaccini anti Covid, “restiamo tutti in attesa di un segnale forte di supporto alla campagna vaccinale dal nuovo governo. I segnali dati finora hanno strizzato un po’ troppo l’occhio agli atteggiamenti no vax”. A dirlo all’Adnkronos Salute l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all’Università del Salento, in merito alla protesta del presidente Gimbe, Nino Cartabellota che ha boccia la gestione Covid del nuovo governo definendola ‘oscurantista’ e che aveva già protestato per le difficoltà di accesso ai dati Covid giornalieri da parte dei ricercatori indipendenti.

“Ritengo la critica di Cartabellotta un po’ eccessiva. La pubblicazione di un bollettino settimanale, passata la fase emergenziale, mi sembra una scelta sensata. Resta però sacro l’accesso ai dati su richiesta da parte di istituti di ricerca per condurre studi o analisi scientifiche”, conclude Lopalco.