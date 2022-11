Covid Italia, 1 milione di contagi in 30 giorni: report Altems

(Adnkronos) – Sono circa 1 milione i nuovi casi di Covid-19 registrati negli ultimi 30 giorni in Italia. L’andamento dei contagi è stabile, ma in una regione su 2 cresce saturazione dei posti letto di area non critica. Questo il quadro che emerge dal report mensile dell’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell’Università Cattolica.

Il rapporto evidenzia “una omogeneizzazione dei nuovi casi nelle diverse aree territoriali: Nord-Est 339 nuovi casi ogni 100.000 abitanti, Nord-Ovest 273 nuovi casi ogni 100.000 abitanti, Centro 280 nuovi casi ogni 100.000 abitanti, Sud e Isole 185 nuovi casi ogni 100.000 abitanti.

Analizzando la variazione dei tassi di saturazione dei posti letto di terapia intensiva e di area non critica, se una Regione/PA su 2 registra un aumento della saturazione, si registrano cali nelle terapie intensive in Friuli-Venezia Giulia (-5,15%), Pa Bolzano (-5%), Piemonte (-1,28%), Basilicata (-1,27%), Toscana (-0,70%), Lazio (-0,43%), Veneto (-0,40%), Calabria (-0,38%) e Sicilia (-0,09%). Nei reparti ordinari i pazienti sono diminuiti in Valle d’Aosta (-20,90%), PA Bolzano (-12,60%), Friuli-Venezia Giulia (-2,90%), Calabria (-2,20%), PA Trento (-1,93%), Molise (-1,71%), Sardegna (-0,93%), Piemonte (-0,71%), Campania (-0,50%) e Abruzzo (-0,07%).