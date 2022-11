Covid, Gemmato: “Verso rinvio multe a over 50 non vaccinati”

(Adnkronos) – “Si sta pensando di rinviare le multe” agli over 50 non vaccinati contro Covid-19, “c’è una ricognizione rispetto a quello che avviene anche in altri Paesi. Solo Italia, Grecia e Spagna hanno applicato la multa a chi non si è vaccinato. In un momento storico come questo, dove ci sono pochi soldi, andare a togliere 100 euro a chi ne guardano 600 può essere un problema”. Così Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute, ospite di ‘TimeLine’ su SkyTg24, rispondendo su cosa farà il Governo con le multe agli over 50 che non si sono vaccinati contro il Covid.

Quindi, rispondendo su quello che farà il Governo con la legge regionale della Puglia, Gemmato afferma: “Michele Emiliano gode della mia simpatia personale, è un simpaticone. Ma dovrebbe sapere che nella gerarchia delle leggi ciò che dice lo Stato centrale non può essere derubricato da una regione. Nella legge regionale della Puglia è previsto l’obbligo vaccinale anche per Covid-19, che non c’è più. Questa legge viene impugnata”.