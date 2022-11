Coppa Davis, Sonego batte Shapovalov: Italia-Canada 1-0

(Adnkronos) – Lorenzo Sonego batte Denis Shapovalov e l’Italia conduce 1-0 contro il Canada nella semifinale di Coppa Davis a Malaga. L’azzurro si impone in 3 set per 7-6 (7-4), 6-7 (5-7), 6-4 dopo 3h14′.

Sonego parte col piede sbagliato (0-2) ma ha il merito di scuotersi e di tornare subito in carreggiata (3-2) restituendo il break subito. Nessuno dei due tennisti concretizza le altre palle break create, epilogo al tie-break che Sonego domina volando sul 5-1. Il tentativo di rimonta di Shapovalov non decolla, l’azzurro chiude 7-4. Il livello del match cresce nel secondo parziale, sotto 4-5 Sonego risale da 0-40 cancellando in totale 5 set-point. Ancora tie-break e l’italiano prova l’allungo come nel primo set: 5-2, traguardo vicino ma Shapovalov stavolta rientra totalmente. Sonego si fa male da solo con un doppio fallo, il canadese ringrazia e chiude 7-5.

Il terzo set è un duello senza esclusione di colpi. Le chance di break abbondano su entrambi i lati del campo, è Shapovalov e sbagliare di più e a pagare dazio: 3 doppi falli nel decimo game, Sonego ringrazia e chiude 6-4.