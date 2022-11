Cook40: la puntata del 5 novembre su Rai2

Un intero menù preparato in soli 40 minuti: Paola Perego ha accettato la sfida per la nuova puntata di “Cook40’”, il programma condotto da Alessandro Greco e dedicato a chi ama cucinare, ma non ha mai abbastanza tempo per farlo, in onda sabato 5 novembre alle 11.15 su Rai 2.

Ospiti e anticipazioni di Cook40

Al fianco di Paola Perego ci sarà lo chef Michelangelo Sparapano. Michelangelo viene da Bari, la sua passione per la cucina nasce non per tradizione familiare, ma per vocazione,“come i preti”, dice.

Semplicemente quando è alle elementari decide che da grande diventerà uno chef. Perciò frequenta l’alberghiero, ma, fino al diploma, ogni estate va a lavorare come cuoco nei villaggi, o nei catering dei matrimoni.

Attualmente lavora per una società che realizza matrimoni di lusso e dedica tutto il suo tempo libero alla Nazionale Italiana Cuochi partecipando alle competizioni culinarie mondiali.

Michelangelo ha vinto una medaglia d’oro nel Campionato Italiano e una medaglia d’oro in squadra in un campionato internazionale. Giudice del programma è l’esperta di cucina, Angelica Sepe che, con la sua autorevolezza e simpatia commenta i singoli passaggi delle preparazioni dei piatti e decide, con l’assegnazione della ‘Parannanza d’oro’ se la prova degli ospiti è stata superata.