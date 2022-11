Con Easylife gli affitti brevi diventano green e “responsabili”

(Adnkronos) –

Milano, 15 novembre 2022 – Donato Cella, Founder di Easylife, player specializzato nella gestione degli affitti brevi, in particolare su Milano, annuncia l’avvio, con il supporto di InVento Lab, di un percorso di rigenerazione aziendale verso la certificazione B Corp e aggiunge alla sua strategia di gestione degli affitti brevi nuovi plus.



“L’ambiente e le persone sono al centro di un percorso di sviluppo che coinvolge anche le imprese, per fare del business una forza positiva e Easylife è da sempre attenta a questi valori”, afferma Cella.

“Per questo, prosegue, ho accolto con favore l’iniziativa di intraprendere, con il supporto di InVento Lab, player specializzato, un percorso di adeguamento e rigenerazione sostenibile dei nostri processi aziendali in vista della certificazione B corp, con conseguenti miglioramenti, non solo nel servizio offerto, ma anche nell’impatto sull’ambiente e sulla collettività”.

“La community B Corp – afferma Giulia Detomati, Fondatrice e Ceo di InVento Innovation Lab – riunisce quelle aziende che si impegnano a rispettare determinati standard in termini di trasparenza, performance e responsabilità, e operano in modo tale da ottimizzare il loro impatto positivo sul pianeta e tutti gli stakeholder, le comunità in cui operano ed i propri collaboratori. La collaborazione con Easylife è scaturita dall’incontro di un comune sentire”.

Reduce da un’operazione di finanziamento e investimento per complessivi euro 1 mln., sottoscritti da investitori professionali lo scorso giugno, Easylife continua la sua rapida crescita: 150 appartamenti gestiti; Milano, Torino, Venezia e Paestum, le città ad oggi servite; rete di partnership per un’ampia e diversificata gamma di servizi offerti che integrano il core business.

“Il percorso B corp è un key factor aggiuntivo, afferma Cella, è essenzialmente un modo di conciliare l’economia con l’etica; condizione esistenziale per la prosecuzione proficua delle attività aziendali nel pieno rispetto dell’ecosistema che le ospita”.

Easylife è una società, fondata a Milano nel 2016, che si occupa di short term rental:

• 150 appartamenti gestiti, in costante crescita giornaliera, chiaramente identificati dal brand “Easylife”, espressione di alta qualità e attenzione al dettaglio, presenti sul sito https://www.easylife.house e sui principali portali di gestione affitti (Airbnb, Booking, Vrbo HomeAway, Agoda, MisterB&B, Tripadvisor)

• espansione nelle principali città d’arte e di richiamo turistico internazionale, tra cui Milano, Venezia, Paestum, Torino e altre di imminente apertura

• massima qualità e ampia gamma di servizi offerti per un supporto a 360°, capace di conciliare le migliori condizioni di soggiorno per i guest e la performance ottimale, in termini di redditività e di occupancy, per i proprietari

• rete di partnership qualificate in continuo ampliamento, tra cui: Mariana Martini, pluripremiata a livello internazionale, per interior design, ristrutturazione e home staging; Radical Storage, ex BAGBNB, la prima comunità di aziende specializzate nel deposito bagagli; Scalapay, leader del “compra ora e paga poi”, con cui i guest di Easylife godono di un prezzo di soggiorno pagabile in 3 comode rate, massima flessibilità, zero interessi, in modo sicuro e facile; Leontis, società specializzata nell’intermediazione e consulenza immobiliare; Fidorent, player che fornisce servizio di affitto anticipato e garanzia assoluta per i proprietari immobiliari.

Per maggiori informazioni su:

Easylife, le location e le opportunità di locazione: https://www.easylife.house



InVento Lab:https://inventolab.com



Per contatti Ufficio Stampa Easylife: laura.lamarra@laurus-project.com