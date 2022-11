Come preparare il look all’inverno

Winter is coming!

E con lui siamo pronti a provvedere e a prepararci ai cambiamenti della nostra Skincare routine per un look d’inverno eccezionale.

In questo periodo dell’anno la nostra pelle può esser messa a dura prova dai vari sbalzi atmosferici e dall’abbassamento delle temperature, per questo avrà bisogno di maggiori attenzioni per una cura impeccabile.

Un NO a labbra screpolate, pelle del viso che tira e pelle opaca che sembra carta vetrata quando è inverno:

Essendo la pelle reattiva, ogni cambiamento deve essere accompagnato da accortezze e riguardo, non solo per un fattore estetico ma anche per la salute ed il mantenimento della stessa.

Una pelle reattiva: cosa succede alla cute?

L’inverno porta con sé il freddo, con esso arrivano alcuni benefici; grazie alle temperature più basse le cellule si riattivano e la circolazione ostacola l’invecchiamento della pelle.

Sappiamo benissimo, però, che può diventare nostro acerrimo nemico provocando spesso un’eccessiva sensibilità e sfoghi sulla pelle.

Lo spessore dei vasi sanguigni si riduce per non disperdere calore verso l’esterno, si riduce anche la produzione di grassi, il film idrolipidico si assottiglia rendendo e lasciando la pelle secca e screpolata.

Durante il giorno ci capita tantissime volte di passare da luoghi freddi a caldi e viceversa. Entrando e uscendo da negozi, in ufficio e dal supermercato, esponiamo la nostra pelle a un forte stress rilevante.

Il vento gelato, lo Smog e l’inquinamento atmosferico indeboliscono e debilitano rendendo le pelli sensibili.

Tra cappotti, sciarpe e cappelli, oltre le mani, il viso è la parte più esposta al freddo e alla sua azione erosiva, lasciandoci spesso con pruriti, Rash cutanei invernali, dermatiti da freddo e i temuti geloni.

Pelle e inverno: le regole da seguire

E’ necessario seguire alcune piccole regole per preparare ed accompagnare la nostra pelle all’inverno: una buona Skincare Routine è indispensabile per contrastare i segni del freddo.

Detergere è fondamentale per una pulizia profonda, depurare e preparare la pelle.

Esfoliare. Una buona esfoliazione profonda ti permetterà di eliminare tutte le cellule morte accumulate. Attenzione a non essere troppo aggressivi, è importante preservare con delicatezza.

La terza regola indispensabile e la più importante: idratare sempre il viso.

Una buona idratazione ti permette di combattere la secchezza e l’insorgere di alcuni inestetismi come le rughe. Potrai proteggere adeguatamente il tuo viso con questa guida per idratare la pelle in profondità.

L’alimentazione è un altro aspetto da non ignorare.

Via ai tè e alle tisane calde per contrastare il freddo delle giornate invernali ed idratare il nostro organismo e la nostra pelle dall’interno.

Un giusto apporto di frutta, verdura e Vitamina C che sono naturali ed efficaci antiossidanti.