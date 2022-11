Come guadagnare con Instagram: 5 consigli utili

Usi Instagram abitualmente? Con molta probabilità hai anche pensato a come guadagnare dalla piattaforma.

Infatti, oggigiorno guadagnare con Instagram è un obiettivo piuttosto comune e, anche se per certi versi potrebbe sembrare facile, non possiamo certo darlo per scontato.

Instagram nasce come social sul quale condividere le foto ma, successivamente, si è affermato come uno strumento di business a tutto tondo, utile sia per i creator che per le aziende.

Di conseguenza, l’applicazione ha dato la possibilità di guadagnare a tutti coloro che la sanno sfruttare al meglio.

Vuoi scoprire 5 consigli utili per monetizzare con Instagram?

Davvero si può ancora guadagnare con Instagram?

Ultimamente si sta diffondendo un falso mito sulla piattaforma: Instagram non permetterebbe più agli utenti di monetizzare.

Infatti, a detta di molti, Instagram è ormai saturo e, di conseguenza, coloro che vogliono creare contenuti dovrebbero spostarsi su altri social più “giovani”, come TikTok.

Ovviamente non avrai più la possibilità di affermarti velocemente su Instagram come accadeva nel 2018, ma seguendo alcune strategie potrai monetizzare dalla piattaforma.

A questo vogliamo aggiungere che, solitamente, preferiamo consigliare una comunicazione multicanale, quindi attuata sfruttando più social insieme.

Quindi come posso iniziare a monetizzare da Instagram? Andiamo a scoprire 5 strategie!

#1: guadagnare su Instagram con l’influencer marketing

La prima strada che vogliamo consigliarti per guadagnare dalla piattaforma di Instagram è quella dell’influencer marketing.

In questo caso, facciamo riferimento alla figura dell’influencer, ossia quella persona che, grazie al suo seguito, è capace di influenzare le decisioni delle persone che la seguono.

Proprio per questa ragione sono sempre di più i brand che vogliono collaborare con gli influencer per pubblicizzare i loro prodotti e i loro servizi.

Attenzione: se sei un brand puoi partire dagli influencer più piccoli che, nonostante abbiano un numero inferiore di seguaci, hanno un rapporto maggiormente diretto con loro.

In poche parole, i follower di questi nano influencer si fidano maggiormente di loro e, di conseguenza, avrai più possibilità di portarti a casa il risultato.

#2: sfrutta l’affiliate marketing

Una seconda opzione per guadagnare con Instagram è quella di sfruttare l’affiliate marketing. In questo caso facciamo riferimento a coloro che, suggerendo prodotti di altre persone, generano vendite e guadagnano delle commissioni su di esse.

Per farlo puoi avere il tuo link, chiamato “referral link” oppure un codice sconto personalizzato.

#3: vendi i tuoi prodotti sulla piattaforma

Un modo piuttosto scontato per guadagnare da Instagram è quello di vendere i tuoi prodotti all’interno dell’applicazione. Questi prodotti possono essere sia fisici, sia virtuali.

Ad esempio, puoi vendere delle scarpe, ma allo stesso modo puoi vendere dipinti o disegni.

#4: sfrutta il dropshipping

Il dropshipping esiste solo quando parliamo di e-commerce? La risposta è chiaramente negativa.

Infatti, anche su Instagram puoi monetizzare in questo modo.

In poche parole, questa metodologia di vendita cancella una delle problematiche principali per coloro che sono all’inizio con il commercio online: la gestione del magazzino.

Infatti, tu dovrai stipulare un accordo con un fornitore e pubblicare i suoi prodotti sul tuo profilo Instagram. Una volta che questi verranno comprati, sarà il fornitore a spedirli direttamente ai clienti finali.

5: usa instagram per portare traffico altrove

Ultimo metodo che vogliamo consigliarti per guadagnare da Instagram? Sfruttare la piattaforma per portare traffico altrove.

Ad esempio, puoi usare Instagram per portare traffico al tuo blog oppure al tuo canale YouTube.

Insomma, i modi per guadagnare su Instagram esistono eccome, ma è importante specificare che, se vuoi pubblicizzarti online devi avere la Partita IVA.

Se vuoi maggiori informazioni, ti consigliamo di parlarne con un consulente Fiscozen che, per mezzo di una consulenza gratuita e senza impegno, risponderà a tutti i tuoi dubbi sulla Partita IVA.