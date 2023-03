Come affrontare al meglio una giornata no

I giorni non sono tutti uguali. Ci sono quelli in cui ci si sveglia carichi di energia e positività, e quelli in cui invece sembra che tutto vada nel verso sbagliato, fin dalla prima mattina. Non bisogna, però, farsi abbattere. Il modo migliore per reagire è quello di prendersi cura di sé, per scacciare i pensieri negativi e ritrovare la gioia di vivere una nuova giornata.

Una ricca colazione

Uno dei metodi migliori per ritrovare il sorriso è quello di portare a tavola qualcosa di buono. Per coccolarti un po’, prova a preparare un plumcake fatto in casa per la colazione, accompagnandolo con una buona tazza di caffellatte, una spremuta e magari una piccola ciotola di yogurt magro. Prenditi del tempo per assaporare il tuo primo pasto, che è fondamentale per fornire al tuo corpo tutti i nutrienti necessari per dare il meglio di te.

Ascolta il tuo corpo

Una breve meditazione può aiutarti a ritrovare un po’ di serenità. Cerca un luogo tranquillo della casa, siediti comodamente e chiudi gli occhi. Concentrati sul tuo respiro e cerca di scacciare via i pensieri che ti affollano la mente. Con un po’ di pratica, riuscirai a sentire l’aria che ti attraversa e l’energia vitale che entra dentro di te attraverso di essa. Non occorre impiegare molto tempo: basta un quarto d’ora.

Metti un po’ di musica

Scegli la tua playlist preferita e fai vibrare in casa un po’ di buona musica. Anche le giornate di pioggia più grigie sembreranno più allegre e piene di vita. Se ti svegli molto presto, indossa un paio di auricolari, per evitare di disturbare i vicini. Sulle piattaforme di streaming puoi trovare interessanti brani che contengono particolari onde sonore che sviluppano la produzione di serotonina e endorfina, i cosiddetti ormoni della felicità.

Fai un mini-trattamento di bellezza

Non c’è niente di peggio di un’espressione rabbuiata e triste per far apparire un viso stanco e sfiorito fin dal primo mattino. Per riacquistare un colorito luminoso e lineamenti rilassati, fai un breve massaggio facciale, partendo dal collo e risalendo, con delicati movimenti circolari, fino alla fronte. Lava bene il viso, idratalo con del latte detergente e poi passa un tonico rinfrescante.

Saluta gli amici

Un “buongiorno” non costa niente, soprattutto in un’epoca come la nostra, in cui la comunicazione attraverso i social network è semplice e immediata. Scegli un’immagine colorata, abbinala a una didascalia e inviala ai tuoi amici più cari. Le risposte ti scalderanno il cuore, per ricordarti che non sei da solo ad affrontare la giornata, ma attorno a te ci sono milioni di persone con problemi, difficoltà, speranze e dubbi molto simili ai tuoi.

Riorganizza la tua agenda

Quando gli impegni della giornata sono troppi, oppure se sei un po’ giù di tono, è fondamentale che tu riesca a gestire appuntamenti e orari secondo il tuo ritmo. Se ti senti sotto pressione, forse è perché chiedi troppo da te stesso. Prova a rivedere gli impegni della giornata per fare in modo di avere sempre tutto sotto controllo ed evitare quindi di stressarti troppo.