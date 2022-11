Citofonare Rai2: la puntata del 20 novembre

A Citofonare Rai2, con Paola Perego e Simona Ventura, si respirerà aria d’amore per la puntata in onda domenica 20 novembre alle 11.15 su Rai2.

Le anticipazioni di Citofonare Rai2

Adelmo Togliani, il figlio di Achille Togliani, racconterà l’incredibile storia di suo padre, indimenticato cantante e attore degli anni 50-60, con testimonianze di attori e attrici come Valeria Fabrizi, e poi qualche retroscena sul fidanzamento tra il cantante e Sophia Loren.

Sul tema in studio ci sarà anche Marco Ferrandini che parlerà del suo successo avuto con la canzone Teorema. Non mancheranno gli amici di ‘Citofonare Rai 2’, come l’inviata Antonella Elia, pronta a raccontare la storia d’amore di due veri e propri miti: Teddy Reno e Rita Pavone. E poi Massimo Cannoletta partirà alla scoperta di un romantico faro all’interno del quale è possibile soggiornare. Valeri Graci, con la sua rubrica Vale Tutto, sarà pronta a far divertire il pubblico. E infine la musica dal vivo con tante canzoni interpretate dagli ospiti e dalle temerarie Perego e Ventura e Simon and The Stars con il suo oroscopo.