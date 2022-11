Citofonare Rai2: la puntata del 13 novembre

Nella puntata di “Citofonare Rai2”, in onda domenica 13 novembre alle 11.15 su Rai 2, Paola Perego e Simona Ventura avranno ospiti in studio i protagonisti di “Un posto al sole”, la serie più amata e più longeva della televisione italiana: Patrizio Rispo, Germano Bellavia, Marina Giulia Cavalli.

Le anticipazioni di Citofonare Rai2

Con loro ripercorreranno storia, le curiosità e i momenti più indimenticabili di questa soap che fa sognare il pubblico da 26 anni. Ma non solo, il divulgatore culturale Massimo Cannoletta sarà proprio sul set di “Un Posto al Sole” per un tour guidato nei luoghi più cari alla fiction. E ancora, uno speciale omaggio al grandissimo Little Tony con sua figlia Cristiana Ciacci, che racconterà un Little Tony inedito e speciale, portando in studio con sé anche due curiosi cimeli legati a suo padre. Con le due conduttrici non mancherà poi la musica in compagnia de “L’isola delle rose” e degli ospiti che si presteranno in un divertente momento canoro. Come sempre in studio Valeria Graci con la sua rubrica sul gossip e le news “Vale Tutto” e Simon and the stars con le previsioni astrologiche segno per segno.