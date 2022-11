Citofonare Rai 2: la puntata del 6 novembre

Sono Tosca D’Aquino e Max Giusti gli ospiti di Paola Perego e Simona Ventura a “Citofonare Rai 2”, in onda domenica 6 novembre alle 11.15 su Rai 2.

Ospiti e anticipazioni di Citofonare Rai 2

L’attrice comica napoletana ripercorre i momenti più divertenti della sua carriera. In particolare, si soffermerà sulle riprese del film cult “Il Ciclone” e ci sarà anche l’intervento del regista Leonardo Pieraccioni.

Max Giusti, attore e conduttore amatissimo, in scena con un grande successo teatrale, “Il Marchese del Grillo”, sarà il protagonista di canzoni e tanti sketch. Per omaggiare il mito de “Il Marchese del Grillo”, il divulgatore culturale Massimo Cannoletta visiterà la Villa dove hanno girato le scene del film di Monicelli.

Continua la rubrica con Antonella Elia, l’inviata dell’amore, che in questa puntata racconterà la storia di due miti della televisione italiana, la coppia per eccellenza: Sandra e Raimondo.

Come sempre, in studio, Simon and the stars con le previsioni astrologiche segno per segno e Valeria Graci con la sua rubrica sul gossip e le news “Vale Tutto”. Non mancherà il gioco dei Fagioli della Domenica.