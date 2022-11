Cinque consigli per addormentarsi velocemente che funzionano (quasi sempre)

Sempre più persone trovano difficoltà nell’addormentarsi: lo stress, i ritmi frenetici, le giornate che si allungano e si riempiono di impegni fino a tardo sono tra i maggiori imputati in questo senso. Dormire meno – che spesso vuol dire anche dormire peggio – ha effetti deleteri, però, sulla salute psicofisica dell’individuo: la stanchezza si fa cronica e può portare con sé un forte senso di irritabilità, aumenta la fame, peggiora la concentrazione e anche i risultati ottenuti sul lavoro, nello studio, per quanto riguarda le relazioni personali possono peggiorare significativamente. Come fare per addormentarsi velocemente, allora, e non rischiare di passare tutta la notte in bianco?

Come addormentarsi velocemente: cinque modi

Gli integratori sono un’ottima soluzione d’urto quando le difficoltà a prendere sonno durino già da un po’ e rischino di compromettere la qualità delle proprie giornate. Nei cataloghi di aziende come Novanight rimedi per dormire e trattamenti per favorire il sonno non mancano e spesso vengono incontro alle esigenze più diverse (quanto a formato, modalità d’assunzione, eccetera). Soprattutto la melatonina è dimostrato essere ottima alleata del sonno per come interviene a riequilibrare il ciclo circadiano: è per questo che raramente manca dalle etichette dei migliori integratori per il sonno. Molte altre sostanze di origine naturale, però, dalla camomilla alla lavanda possono aiutare ad addormentarsi velocemente soprattutto perché hanno un’azione rilassante.

Tra i consigli per addormentarsi prima, del resto, c’è proprio creare un setting che riesca a conciliare il sonno. Questo vuol dire tanto abbassare le luci quando si avvicina l’ora di andare a letto e far in modo che in camera ci sia la temperatura giusta (al contrario di come si potrebbe pensare, non è sempre quella più alta), quanto seguire una precisa routine di attività serali rilassanti e che non finiscano per far aumentare il ritmo a cui lavora il cervello: concedersi del tempo per la beauty routine o anche semplicemente mettere la crema notte è, insomma, decisamente meglio di guardare un film horror o continuare a scrollare i social.

È provato comunque che anche controllare la respirazione può aiutare ad addormentarsi velocemente. Le tecniche di respirazione più suggerite sono, va da sé, quelle che provengono da yoga e meditazione come la respirazione in quattro tempi o la variante della respirazione 4-7-8 (che prevede di espirare con la bocca per quattro secondi, ispirare e trattenere il fiato per sette secondi e poi espirare nuovamente per otto).

Anche alcune tecniche di visualizzazione possono aiutare ad addormentarsi prima e, se non si ha grande familiarità con la materia, si potrebbe cominciare dal pensare a qualcosa di piacevole o semplicemente visualizzare immagini calmanti come quella del mare al tramonto o di un bosco. Guai, invece, a stare a rimuginare sulla giornata appena passata o a preoccuparsi per quella che sta per arrivare.

Potrebbe sembrare controintuitivo, infine, ma il modo migliore per addormentarsi prima quando proprio non si riesce a prendere sonno è alzarsi e fare qualcosa di diverso, come leggere un libro per esempio, per qualche minuto: continuare a rigirarsi nel letto con gli occhi sbarrati, infatti, non fa altro che alimentare l’ansia, soprattutto se si continua a pensare che manca sempre meno alla sveglia, e non è certo l’ansia una buona alleata del sonno.