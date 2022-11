Cinema, ‘Black Panther’ subito in vetta al box office

(Adnkronos) – (Adnkronos/Cinematografo.it) – ‘Black Panther’, subito in testa al box office. Il sequel targato Marvel e diretto da Ryan Coogler ‘Wakanda Forever’ balza subito in vetta alla classifica Cinetel del weekend 10 – 13 novembre con 3.391.231 euro e una media di 6.715: con l’incasso di mercoledì 9, il totale è di 4.141.296 euro. Ha fatto dunque meglio dell’originario ‘Black Panther’, che uscito il 14 febbraio 2018, un mercoledì, aveva aperto con 2.859.465 euro.

Il traguardo dei quattro milioni è superato anche da ‘La stranezza’ di Roberto Andò, con Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone: con 771.494 euro, media di 1.578, nel finesettimana sale a 4.186.247 euro. Terza piazza per ‘L’ombra di Caravaggio’ di Michele Placido, che con 524.172 euro arriva a un totale di 1.428.287.

Quarta posizione per ‘Lo schiaccianoci e il flauto magico’ (349.878 euro), quinta all’esordio per ‘Il piacere è tutto mio’ (307.151), mentre l’altro debuttante, ‘War – La guerra desiderata’ di Gianni Zanasi, non va oltre la decima (82.222).

Nel weekend, che fa registrare con 6.775.401 euro un +40% rispetto al precedente e un +6,77% sull’analogo del 2021, da segnalare il buon risultato della Palma d’Oro ‘Triangle of Sadness’: media di 1.407 euro, parziale di 118.187 euro, totale di 601.313 euro.