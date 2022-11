Check Up: la puntata del 5 novembre su Rai2

La salute del cuore è il tema centrale della puntata di “Check Up”, in onda sabato 5 novembre alle 12.05 su Rai 2 e condotto da Luana Ravegnini.

Le anticipazioni di Check Up su Rai2

In tutti i Paesi occidentali le malattie cardiovascolari sono tra le patologie più pericolose che colpiscono la popolazione adulta e la prevenzione per ridurre i fattori di rischio è importantissima: in studio ne parlerà Antonio Rebuzzi, docente di Cardiologia all’Università Cattolica di Roma, che darà suggerimenti utili per tenere il cuore “in forma”.

Con Paolo Marchetti, direttore scientifico dell’Istituto dermopatico dell’Immacolata di Roma si parlerà di terapia oncologica mirata e delle più moderne terapie a disposizione della scienza medica.

In questa puntata verranno dati anche consigli utili su come scegliere le giuste calzature e non rischiare patologie a carico dell’apparato muscolo-scheletrico: in studio il Massimiliano Mosca, direttore di Struttura semplice caviglia e piede dell’Istituto Rizzoli di Bologna.

Si parlerà, poi, delle analisi del sangue: ogni quanto tempo occorre farle, e quali sono i valori corretti? Infine, la nutrizionista Tiziana Stallone parlerà di prevenzione a tavola.