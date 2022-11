Check Up: la puntata del 12 novembre su Rai2

Le novità nella cura del tumore dell’utero: un nuovissimo robot operatorio, insieme alle terapie personalizzate, consente oggi di dare fondate speranze di completa guarigione a molte donne. Se ne parla a “Check Up”, il programma condotto da Luana Ravegnini, in onda sabato 12 novembre alle 12.05 su Rai 2.

Ospiti della puntata di Check Up su Rai2

Ospite, in studio, il professor Giovanni Scambia, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ginecologia oncologica del Policlinico Gemelli di Roma. Con il professor Piero Barbanti, del San Raffaele Pisana di Roma, invece, si farà il punto sulle ultime ricerche nella lotta contro quella che è considerata una malattia di genere: l’emicrania. Quasi una donna su tre in età fertile ne soffre, con intensità di dolore a volte invalidante al punto da comprometterne la vita sociale e lavorativa.

Con il professor Roberto Bernabei, presidente dell’Associazione Italia Longeva, si parlerà poi di anziani affetti da patologie gravi e croniche, che sono circa 6 milioni in Italia: per offrire terapie personalizzate e più efficaci si stanno sviluppando tecnologie capaci di migliorare la cura, la riabilitazione e il monitoraggio continuo direttamente a domicilio, senza ricorrere all’ospedalizzazione.

La nutrizionista Renata Bracale, infine, fornirà ai telespettatori i suggerimenti più mirati per la miglior prevenzione a tavola.