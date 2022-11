Celebrity Hunted: su Prime Video la terza stagione

Terza stagione per Celebrity Hunted – Caccia all’uomo su Prime Video dal 17 novembre. Sei gli episodi del reality thriller, di cui tre saranno lanciati nel giorno del debutto e i restanti dal 24 novembre.

Il cast di Celebrity Hunted

Ci saranno Luca Argentero e la moglie Cristina Marino, il duo di Gomorra composto da Salvatore Esposito e Marco D’Amore. In gara anche il tandem dei The Jackal, composto da Ciro Priello e Fabio Balsamo. Spazio alla musica con Rkomi e Irama mentre gareggerà in solitaria la comica Katia Follesa.

Celebrity Hunted Italia

Celebrity Hunted su Amazon Prime Video (gratuito) è una caccia all’uomo con le stelle.

La prima edizione del programma è stata pubblicata a partire dal 13 marzo 2020.

La seconda edizione del programma è stata pubblicata e distribuita nel giugno 2021.

I famosi concorrenti che partecipano da soli o in coppia, dovranno fuggire in tutta Italia per 14 giorni, con solo un cellulare di vecchia generazione e una carta che consente il prelievo di un massimo di 70 euro al giorno, braccati dai cosiddetti Hunters, un team di professionisti del settore investigativo organizzato in squadre operative.