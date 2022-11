Casino jackpots progressivi e fissi: Differenze e pro

Le slot machine sono il tipo di intrattenimento più popolare nei casinò online. Si differenziano per molti parametri, come RTP, volatilità, linee di pagamento, bonus, ecc. Tuttavia, tutte hanno un elemento in comune: i jackpot. Di seguito, scopriremo quali tipi di casino jackpots esistono e ne evidenzieremo le peculiarità.

Che cos’è un casino jackpots?

Un jackpot è il montepremi che i giocatori ricevono come ricompensa per aver effettuato scommesse in particolari giochi (slot machine). Si distinguono due tipi principali di jackpot:

– progressivo;

– fisso.

Un jackpot fisso è un jackpot che ha un montepremi chiaramente definito. Ciò significa che gli scommettitori sanno chiaramente quale somma di denaro possono ottenere se centrano il premio principale.

Un jackpot progressivo implica che la dimensione finale del montepremi cambia costantemente e nessuno può dire con certezza quale sarà la ricompensa finale.

Formazione dei casino jackpots progressivi

Per capire come funzionano i casino jackpots progressivi, è necessario conoscere il processo di formazione del montepremi. L’algoritmo è il seguente:

1. Un casinò o un fornitore di servizi stabilisce una percentuale che viene trattenuta da ogni scommessa per il montepremi finale. Si tratta di una piccola parte della puntata. Ad esempio, se un giocatore scommette 1 dollaro, vengono trattenuti alcuni centesimi.

2. Queste piccole somme di denaro si accumulano nel tempo. Ogni puntata dello scommettitore contribuisce alla formazione di un enorme jackpot comune.

3. Il montepremi continua a crescere finché un fortunato giocatore non centra l’obiettivo.

4. Una volta giocato, il jackpot viene annullato e azzerato. Il processo di accumulo ricomincia dall’inizio.

Quindi, si scopre che le dimensioni dei casino jackpots progressivi dipendono dal numero di puntate effettuate e dalla loro entità.

Tipi di casino jackpot progressivi

I montepremi progressivi si dividono in diverse categorie, a seconda della copertura dei casinò e dei giocatori. Esistono jackpot interni e jackpot di rete. La differenza sta nel coinvolgimento dei giocatori e nella parte responsabile che paga la vincita.

I premi interni sono validi all’interno di un casinò. I clienti di un casinò partecipano alla formazione del montepremi. In questi casi, il casinò che detiene i jackpot è responsabile del pagamento dei premi.

Parlando di jackpot di rete, si tratta di catene internazionali di slot, alle quali partecipano giocatori di tutto il mondo. Pertanto, le dimensioni di questi montepremi sono molto più elevate rispetto a quelli interni. Gli sviluppatori di software pagano questi premi.

Casino Jackpots progressivi e fissi: Pro e contro

I giocatori preferiscono i montepremi progressivi per le seguenti caratteristiche:

– la dimensione del jackpot è illimitata e può raggiungere un importo enorme, fino a diversi milioni di dollari;

– Questi giochi hanno di solito più linee di pagamento, il che significa che i giocatori hanno più possibilità di vincere;

– I software con jackpot progressivi sono solitamente dotati della funzione di acquisto di giochi bonus. In questo modo, i giocatori possono aumentare le loro possibilità di vincita, se lo desiderano;

– I giocatori sentono più voglia di fare ed eccitarsi.

Tuttavia, l’assortimento di giochi non è così ricco come nel caso dei software a jackpot fisso. Sebbene i giochi progressivi siano presenti nei profili della maggior parte degli sviluppatori di software, il loro numero è inferiore a quello delle semplici video slot con montepremi fisso.

I software con casino jackpots fissi hanno i seguenti vantaggi:

– I giocatori si rendono conto chiaramente del premio che possono aspettarsi e valutano le loro possibilità prima di iniziare una sessione di gioco;

– un ampio catalogo di opzioni di intrattenimento;

– diverse briscole, come moltiplicatori, giri gratuiti e altro.

Tuttavia, questi giochi hanno un numero inferiore di linee di pagamento.

Tutti i tipi di software per casinò sono caratterizzati da una perfetta grafica in HD, da animazioni vivaci, da scenari emozionanti e da un audio ben calibrato. Queste caratteristiche creano un’atmosfera coinvolgente e permettono ai giocatori di rilassarsi e godersi il processo di gioco, indipendentemente dal tipo di jackpot. La varietà dell’intrattenimento moderno è quindi abbastanza ampia da soddisfare le esigenze di tutti i giocatori.