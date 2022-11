Casa Surace in lutto, è morta Nonna Rosetta

(Adnkronos) – Lutto per Casa Surace, è morta Nonna Rosetta. A darne notizia è lo stesso gruppo di videomaker campani su Facebook. “Addio nonna – scrivono in un post dedicato alla 89enne -. Ti chiamiamo nonna, perché per tutti noi sei stata veramente una nonna, oltre che la migliore amica. E oggi ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come fossimo tutti tuoi nipoti. Siamo sicuri che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che pippitierà per tutte le ore che vorrai e ti salutiamo con le ultime parole che hai detto per la nostra grande famiglia: ‘Stattaccort’. Ci stiamo accorti, tranquilla. Ciao, nonna Rosetta”.

Un post accompagnato da un coro di ‘noo’ ed emoticon di cuori infranti e faccine in lacrime. “Era un po’ la nonna di tutti noi” scrivono, ringraziandola “per le risate che ci hai regalato”. “L’amavamo tantissimo”, aggiungono a commento del post su Fb da Nord a Sud d’Italia tutti d’accordo sul fatto che avesse “un unico difetto: non era eterna”.