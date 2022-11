Caro bollette, le tipografie puntano su intelligenza artificiale

(Adnkronos) – Intelligenza artificiale contro il caro bollette, sostenibilità e innovazione gli ingredienti necessari per affrontare la crisi. E’ la ricetta del settore tipografico che, tra rincari energetici e aumenti del costo della carta, sta attraversando un momento di evidenti difficoltà. A raccontarle all’Adnkronos è Biagio Di Mambro, amministratore delegato di 4Graph, impresa casertana che sin dalla sua fondazione, nel 2008, ha sposato i valori della sostenibilità a 360 gradi.

“Inutile negarlo – dice Di Mambro – tra rincari energetici e aumenti della carta, le difficoltà per il settore tipografico sono certamente marcate, ma siamo convinti che il giusto approccio possa fare un’enorme differenza nell’attraversare con una visione positiva questo periodo. Innovazione e sostenibilità sono due aspetti che fanno parte del nostro Dna intrinseco, e ciò che stiamo cercando di fare è implementarli ulteriormente per affrontare una fase di transizione ricca di sfide come quella attuale”.

Per far fronte al caro bollette, spiega il Ceo, “utilizziamo sistemi di intelligenza artificiale per ottimizzare la produttività, un aspetto che ci consente di offrire e mantenere un servizio di alta qualità verso il cliente e al contempo di attuare una serie di strategie accurate. Oltre a rendere l’attività conveniente sotto il profilo economico, ciò ci permette di ridurre il nostro consumo e quindi l’impatto ambientale. Le azioni che abbiamo introdotto in questo senso sono tantissime, e vanno dall’aspetto legato all’approvvigionamento delle materie prime come la carta, fino alla gestione degli ordini, alla pianificazione produttiva e alla spedizione al cliente. In tutta la filiera c’è quindi un’attenzione particolare dal primo all’ultimo passaggio”.

Ai rincari energetici si sommano i costi in aumento della carta e la difficoltà nel reperirne, soprattutto a causa del conflitto in Ucraina. Secondo un’audizione in Senato dell’Associazione Italiana Editori (Aie), gli aumenti toccano addirittura il +90% in concomitanza con il caro bollette. “Al momento stiamo ulteriormente ampliando il nostro sistema fotovoltaico, che entro i primi mesi del 2023 ci permetterà di coprire al 70% l’intero fabbisogno energetico dell’impresa – dice Di Mambro – La naturale conseguenza, oltre a una maggiore sostenibilità, è anche un minor utilizzo di risorse energetiche quanto mai preziose in questo particolare periodo di crisi”.

In 4Graph, inoltre, si ricicla e rigenera il 97% delle materie utilizzate nel ciclo produttivo: “ciò ci consente di rimettere in circolo i materiali di scarto, che diventano a propria volta nuova carta comportando un risparmio sensibile. Oggi più che mai – sottolinea l’Ad – è imprescindibile per i player del settore tipografico avere un approccio volto alla maggior ottimizzazione possibile. L’intelligenza artificiale, anche nel nostro comparto, fornisce strumenti che ci permettono di abbattere il consumo energetico, sviluppare un approccio sostenibile e fornire un servizio al cliente, anche in ottica assistenza, impossibile senza un utilizzo sistematico degli strumenti tecnologici”.

Un ulteriore passo in avanti “è stato quello di dotarci di macchinari di stampa evoluti, che ci consentono di abbattere i costi e stampare con altissima qualità anche basse tirature”, conclude.