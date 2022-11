Carburanti in Italia, prezzi di benzina e diesel oggi

(Adnkronos) – Benzina e diesel, arrivano nuovi interventi al ribasso sui prezzi dei carburanti oggi in Italia. Eni taglia di due centesimi il prezzo raccomandato di entrambi i carburanti, mentre Q8 riduce di due centesimi la benzina e di un centesimo il diesel. In attesa di assorbire le ultime riduzioni, le medie dei prezzi praticati risultano in calo sul diesel e stabili sulla benzina.

In particolare, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 15 novembre, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self resta a 1,717 euro/litro, con i diversi marchi compresi tra 1,710 e 1,719 euro/litro (no logo 1,720). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,845 euro/litro (contro 1,852 di ieri), con le compagnie tra 1,835 e 1,855 euro/litro (no logo 1,843).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è fermo a 1,866 euro/litro con gli impianti colorati che praticano prezzi tra 1,805 e 1,923 euro/litro (no logo 1,775). La media del diesel servito va a 1,991 euro/litro (contro 1,997 di ieri), con i punti vendita delle compagnie che praticano prezzi medi compresi tra 1,928 e 2,041 euro/litro (no logo 1,897). I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,774 a 0,792 euro/litro (no logo 0,763). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,983 e 2,409 (no logo 2,095).