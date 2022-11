Capitolis terrà una presentazione al 60o Congresso mondiale ACI a Parigi

Ben Tobin, Responsabile Europa e Ottimizzazione portafoglio, parteciperà a una tavola rotonda per parlare di come aiutare i partecipanti al mercato a gestire meglio il capitale e condividere le caratteristiche essenziali della situazione futura della post-trading.

Visitate lo stand n. 7 per vedere le innovazioni che Capitolis sta portando sul mercato.

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Capitolis, la società tecnologica che sta reimmaginando i mercati finanziari, sarà presente al 60o ACI World Congress che si svolgerà a Parigi, in Francia, un importante evento per i professionisti del mercato finanziario a livello globale in collaborazione con The Full FX.

Il tema dell’evento di quest’anno è Defining the future of Financial Markets (Definire il futuro dei mercati finanziari). Ben Tobin, Responsabile Europa e Ottimizzazione portafoglio per Capitolis, parteciperà alla tavola rotonda di giovedì 17 novembre alle 12:30 ora locale per esporre idee innovative volte ad aiutare i partecipanti dei mercati a gestire meglio i capitali e rendere i pagamenti più sicuri, oltre a offrire consigli sulle caratteristiche fondamentali della situazione futura post-trading.

“La nostra missione è creare soluzioni per i nostri clienti che riducono il rischio, promuovono la sicurezza dei mercati dei capitali e consentono la crescita e la prosperità per i partecipanti”, ha dichiarato Ben Tobin, Responsabile Europa e Ottimizzazione portafoglio per Capitolis. “Non vedo l’ora di partecipare all’ACI World Congress per condividere la nostra prospettiva su un mondo post-trading e su come pensiamo di continuare a guidare soluzioni innovative che promuovono l’efficienza dei capitali per tutti”.

I partecipanti al Congresso mondiale ACI possono visitare lo stand n. 7 per discutere di quali novità Capitolis stia portando sul mercato; saperne di più attraverso le dimostrazioni dei prodotti; e parlare con i dirigenti di Capitolis, compreso Ben Tobin ed Evelina Rosenstein, che saranno presenti a Parigi.

Capitolis ha innovato negli ultimi due anni per prepararsi all’introduzione dello Standardized Approach for Counterparty Credit Risk (SA-CCR) (Approccio standardizzato al rischio per il credito della controparte), la misura primaria di capitale e di leva per gran parte del settore finanziario che offre un unico metodo standardizzato secondo il quale alle istituzioni finanziarie verrà richiesto di misurare le esposizioni per poi gestirle e capitalizzarle. Dall’inizio del 2022, Capitolis lavora a stretto contatto con i suoi clienti per gestire in maniera adeguata i requisiti normativi attraverso iniziative di ottimizzazione del portafoglio, aiutando una robusta rete di banche partecipanti a livello globale a ridurre oltre 1.700 miliardi di nozionale effettivo SA-CCR.

Il focus di Capitolis per il resto dell’anno è sull’aggiunta di una gamma più ampia di banche, fondi speculativi e gestori patrimoniali alle sue attività dimostrative di ottimizzazione pianificate e sulla continua espansione dei vantaggi verso una rete più ampia. Algoritmi sempre più avanzati permetteranno inoltre di ottenere risultati migliori per clienti attuali e nuovi.

All’inizio di quest’anno, Capitolis è stata nominata “Best Compression/Optimization Service for FX” (Migliore servizio di compressione/ottimizzazione per il mercato valutario) nel corso dell’evento FX Markets e-FX Awards del giugno 2022, che offre riconoscimenti alle aziende che hanno stabilito lo standard nelle negoziazioni valutarie grazie alle capacità, all’impegno e alla creatività dimostrati.

INFORMAZIONI SU CAPITOLIS

Riteniamo che i mercati finanziari possano e debbano essere accessibili a chiunque. Capitolis è l’azienda tecnologica che sta reimmaginando come i mercati di capitali funzionano eliminando i vincoli che bloccano i capitali e consentendo maggiore accesso a opportunità di investimento e capitali più diversificate. Grazie a una tecnologia avanzata e uno straordinario know-how finanziario, Capitolis sviluppa innovative soluzioni finanziarie che promuovono la crescita sia di banche regionali e globali sia di investitori istituzionali. Capitolis ha l’appoggio di società di venture capital leader a livello internazionale – Canapi Ventures, 9Yards Capital, SVB Capital, Andreessen Horowitz (a16z), Index Ventures, Sequoia Capital, Spark Capital e S Capital – e di importantissime banche globali come J.P. Morgan, Citi e State Street.

Fondata nel 2017, la nostra azienda si avvale di professionisti con decenni di esperienza nel lancio di start up di successo, servizi tecnologici e finanziari avanzati e cresciamo rapidamente dalle nostre sedi di New York, Londra e Tel Aviv. Per maggiori informazioni visitare il nostro sito web www.capitolis.com o seguiteci su LinkedIn.

