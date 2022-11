Candidatura Trump, Ivanka e il marito non partecipano a campagna

(Adnkronos) – Figure centrali delle sue precedenti campagne elettorali e della Casa Bianca di Donald Trump, la figlia Ivanka e il genero Jared Kushner sembrano non intenzionati a prendere parte alla nuova campagna per la Casa Bianca del tycoon. Almeno a quanto rivela il New York Post che cita fonti informate, secondo le quali l’ex presidente durante il ricevimento a Mar a Lago per il matrimonio della figlia Tiffany avrebbe cercato, senza successo, di convincere l’ex power couple di Washington a salire insieme a lui sul palco per l’annuncio atteso per questa notte.

“Trump pensava di poter convincere Ivanka a fare campagna per lui dal momento che era la speaker più richiesta dopo di lui nell’ultima campagna, ma finora sta resistendo alle sue pressioni e lo stesso sta facendo Jared – racconta la fonte del tabloid Rupert Murdoch – entrambi sono rimasti scottati a Washington e non vogliono tornare ad esporre se stessi e i loro figli ad un’altra durissima campagna”.

La loro posizione ha creato delle “tensioni dietro le quinte” all’interno del clan Trump, dal momento che i fratelli di Ivanka, Donald Jr. e Eric sono già lanciati a pieno nella nuova campagna del 75enne padre, insieme alle loro partner Kimberly Guilfoyle e Lara Trump.