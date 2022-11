(Adnkronos) – Lorenza Landi, responsabile Uosd sperimentazioni cliniche: Fase 1 e Medicina di Precisione, Istituto Tumori Regina Elena, Irccs di Roma, spiega i benefici di durvalumab, farmaco immunoterapico sviluppato da AstraZeneca, per il trattamento di prima linea del carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso in combinazione con la chemioterapia.