Campione in campo, fuoriclasse nella vita: Javier Zanetti racconta Roberto Baggio nella mini-serie “I Fantastici 10”

(Adnkronos) – Nel nuovo episodio della serie targata Calcio.com, la bandiera nerazzurra omaggia il Divin Codino a 34 anni di distanza dall’esordio con la maglia dell’Italia

Roma, 16 novembre 2022 – Un ricordo speciale a 34 anni di distanza dall’esordio con la maglia dell’Italia. Javier Zanetti torna a parlare di Roberto Baggio nel nuovo episodio de ‘I Fantastici 10’, la mini-serie presentata dal sito di statistiche Calcio.com, pubblicato oggi sul data hub di Planet Entertainment – SKS365. «Un grandissimo campione dentro e fuori dal campo», ha ribadito la bandiera nerazzurra, che con Baggio ha una lunga storia di amicizia. «Ho grande piacere a frequentarlo fuori dal campo – continua – È una persona straordinaria e di grande umiltà». Oltre alle indiscusse qualità tecniche, Zanetti ne ammira «la straordinaria forza mentale. Nonostante i tanti infortuni che ha avuto è riuscito a fare la carriera che ha fatto, solo in pochi potevano riuscirci».

Le qualità superiori di Baggio ne facevano un talento senza uguali anche in campo: «Gli attaccanti sapevano che la palla sarebbe arrivata anche se lui non guardava il loro movimento. Aveva sempre un occhio in più». Una unicità che forse ha penalizzato Baggio anche nelle divergenze con i suoi allenatori: «È una persona vera e quando è così ci possono essere delle difficoltà», spiega l’ex capitano dell’Inter. Tra i ricordi personali di amicizia Zanetti ne ricorda uno in particolare: «Ha regalato un labrador ai miei figli e ho apprezzato tanto il gesto, perché quando il cane è arrivato a casa per i bambini è stata una grandissima felicità. Lui è fatto così, fa tutto con il cuore ed è anche un tipo divertente», conclude Zanetti, raccontando delle cene in due da un amico di Baggio a Pavia in cui «ci facevamo tantissime risate».

Dopo Baggio, la serie “I Fantastici 10” continuerà prossimamente con le storie di Zanetti su altri grandi campioni di calcio del presente e del passato.

La pillola de “I Fantastici 10” su Roberto Baggio è visibile sul canale Youtube di Calcio.com al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=RI8Hz5p6NP8



