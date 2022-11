Calendari dell’Avvento per quattrozampe e altre novita nella linea Natale 2022 di Lily’s Kitchen

Lily’s Kitchen presenta uno speciale menu con cui i quattrozampe potranno festeggiare alla grande il prossimo Natale insieme alla propria famiglia umana.

Utilizzando solo ingredienti naturali di elevata qualità, tra cui carne e frattaglie preparate al momento, Lily’s Kitchen ha creato una selezione di deliziose ricette per fare in modo che anche cani e gatti possano vivere al meglio la gioia delle feste.

Dai Calendari dell’Avvento fino alle proposte per il pranzo di Natale, passando per gli snack, questa linea in edizione limitata offre tutto ciò che occorre per far trascorrere delle festività indimenticabili anche ai membri pelosi della famiglia.

In dettaglio, comprende:

Calendario dell’Avvento Lily’s Kitchen per gatti, 42g – 14,50 euro

Per coccolare il proprio micio ogni giorno fino alla Vigilia, il Calendario dell’Avvento per gatti di Lily’s Kitchen nasconde dietro a ogni finestrella deliziosi biscottini in due varietà al salmone e al pollo:

Festive Salmon Nibbles – Croccanti all’esterno e morbidi all’interno, questi snack sono naturalmente buoni e realizzati con salmone preparato al momento e fegatini di pollo.

Cracking Chicken Nibbles – Squisiti snack con pollo fresco che faranno brillare gli occhi dei mici ogni giorno fino a Natale.

Lily’s Kitchen Festive Tasty Cuts Trio 3 x 85g – 4,90 euro

Novità assoluta della linea natalizia, è una deliziosa ricetta nutrizionalmente completa e grain free, a base di tacchino con pollo e anatra in uno squisito sughetto e con una manciata di mirtilli. Questa festosa confezione comprende tre vaschette di Tasty Cuts ed è perfetta come regalo per il proprio micio o per gli amici con un gatto.

Lily’s Kitchen Festive Turkey & Ham Paté Feast 85g – 1,60 euro

I gatti non potranno che adorare questa prelibatezza ricca di ingredienti naturali e succulenti, che saprà rendere la Cena della Vigilia e il pranzo di Natale davvero indimenticabili. Cucinata con tacchino preparato all’istante, squisito prosciutto e gustosi mirtilli, questa ricetta festiva non è solo deliziosa, ma anche grain free e nutrizionalmente completa.

Calendario dell’Avvento Lily’s Kitchen per cani, 100g – 14,50 euro

Per condividere con il proprio cane la gioiosa attesa del Natale, questo calendario dell’avvento prevede per ogni giorno di dicembre, fino alla Vigilia, una selezione di tre deliziosi biscottini preparati con ingredienti di qualità top:

Training Treats– mini biscotti a forma di osso con mele biologiche e formaggio cheddar di fattoria, perfetti in ogni momento della giornata.

Rise and Shines– piccoli premietti a forma di fiore con fegato di bovino, carote fresche, melassa nera e alfa alfa per mantenere il pelo lucido e splendente proprio come una palla di Natale!

Bedtime Biscuits– Squisiti biscotti della buonanotte, preparati con yogurt, miele, camomilla e passiflora per aiutare a calmare il cane nelle emozionanti serate che precedono le feste.

Lily’s Kitchen Three Bird Feast, 400g – 4,10 euro

La cena della Vigilia e il pranzo di Natale sono per molti di noi i pasti più importanti dell’anno. E ora possono esserlo anche per i nostri amici a quattro zampe. Questo spettacolare tris di carne di tacchino, anatra e oca preparate al momento è arricchito da pastinaca di stagione e gustosi mirtilli rossi.

Lily’s Kitchen Cracking Festive Treats, 300g – 23 euro

In grado di far avverare i sogni di qualsiasi quattrozampe, quest’esclusiva confezione regalo è ideale come dono per il proprio cane o per gli amici con un cane. L’elegante scatola è perfetta anche per conservare i premietti durante l’anno, una volta che il contenuto sarà andato nel pancino del pelosetto durante le feste. Include tre diversi tipi di snack: Festive Turkey Jerky, Scrumptious Duck & Venison e Best Ever Beef Mini Burgers

Lily’s Kitchen Festive Turkey Jerky Dog Treats, 70g – 3,99 euro

Gustosi snack grain free a base di tacchino preparato al momento. Contengono vera carne e solo ingredienti naturali, che rendono questi premietti davvero irresistibili e ideali per poter gratificare il proprio cane durante le feste senza alcun senso di colpa.

Samantha Crossley, Marketing Director di Lily’s Kitchen, ha commentato: “Chi ha detto che il Natale è solo per gli umani? Facciamo partecipare ai festeggiamenti anche i nostri amici pelosi! In Lily’s Kitchen sappiamo che i quattrozampe sono parte della famiglia e vogliamo che godano delle festività proprio come i componenti a due….gambe. La nostra linea in edizione limitata, realizzata solo con i migliori ingredienti naturali, è stata creata proprio per questo”.