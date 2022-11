BYD lancia il suo 3 milionesimo veicolo a energia nuova e debutta con un nuovo marchio di autovetture

L’accelerazione di BYD nella promozione dei veicoli a nuova energia Dal primo veicolo a energia nuova al milionesimo veicolo a energia nuova in 13 anni, da 1 milione a 2 milioni in un solo anno e da 2 milioni a 3 milioni in soli 6 mesi, BYD sta promuovendo attivamente i NEV.

SHENZHEN, Cina–(BUSINESS WIRE)–Il 16 novembre, presso la sede centrale di BYD, si è tenuta la cerimonia di avvio della linea di produzione del 3 milionesimo veicolo a energia nuova. Non si è trattato solo di una pietra miliare simbolica per BYD, ma anche di un importante traguardo per lo sviluppo dei veicoli a nuova energia in tutto il mondo. Se BYD ha impiegato 13 anni per raggiungere il primo traguardo di un milione di veicoli a energia nuova, solo un anno dopo ha raggiunto il traguardo di “un milione a due milioni di veicoli a energia nuova”. Ora, in soli 6 mesi, BYD ha raggiunto il traguardo di “da due milioni a tre milioni di veicoli a energia nuova”. BYD ha mostrato una massiccia “accelerazione” nel settore dei veicoli a nuova energia, facilitando il rapido cambiamento della mobilità verde globale. Durante la cerimonia, Wang Chuanfu, Presidente di BYD, ha espresso la sua sincera gratitudine ai clienti, agli amici dei media, ai partner industriali, ai colleghi e ai dipendenti di BYD.





In occasione dell’evento, Wang Chuanfu, Presidente e Chairman di BYD, ha consegnato il 3 milionesimo veicolo a energia nuova a Wang Shuang, una giocatrice di calcio che è stata nominata Giocatrice dell’anno femminile dell’Asian Football Confederation (AFC) nel 2018. “È un grande onore essere il proprietario del 3 milionesimo veicolo a nuova energia di BYD”, ha dichiarato Wang Shuang, “spero che tutti possano sostenere la mobilità sostenibile per contribuire a raffreddare la Terra di 1℃ e mostrare la nostra forza al mondo”.

“Per far fronte alla trasformazione industriale e alle mutevoli tendenze di consumo del futuro, BYD continuerà a concentrarsi sull’innovazione scientifica e tecnologica. Inoltre, BYD continuerà a soddisfare la ricerca di una vita migliore con tecnologie all’avanguardia e prodotti diversificati”, ha dichiarato Wang Chuanfu.

Ha inoltre dichiarato che, partendo dall’attuale sistema di sicurezza “quattro in uno” che garantisce la sicurezza delle materie prime della batteria, delle celle della batteria, dei pacchi batteria e dei veicoli, BYD introdurrà un’altra tecnologia all’avanguardia per migliorare ulteriormente il sistema di sicurezza. “Per rassicurare i nostri clienti sulla sicurezza, ne abbiamo fatto una missione che porteremo avanti fino in fondo”, ha dichiarato Wang Chuanfu.

Durante l’evento, Wang Chuanfu ha annunciato che BYD costruirà un marchio di fascia alta destinato al mercato del lusso, Yangwang, con tecnologie e prodotti dirompenti. Il suo prossimo modello sarà lanciato nel primo trimestre del 2023 e offrirà agli utenti prestazioni elevate senza precedenti.

Inoltre, nel 2023, BYD rilascerà un nuovo marchio basato su identità altamente professionali e personalizzate, per soddisfare la domanda diversificata dei consumatori. Il marchio sfrutterà la co-creazione con gli utenti e accoglierà calorosamente tutte le concessionarie in franchising per unirsi a BYD nella sua promozione.

In futuro, BYD Auto formerà una potente matrice di marchi che comprenderà BYD (Dynasty & Ocean), Denza, Yangwang e un altro nuovo marchio specializzato in identità professionali e personalizzate, che coprirà auto familiari e auto di lusso. Con un design popolare e personalizzato, BYD fornirà costantemente prodotti di alta qualità in grado di soddisfare le crescenti aspettative dei clienti.

Inoltre, BYD si atterrà alla sua strategia globale sviluppando ulteriormente il mercato mondiale e promuovendo l’industria dei veicoli passeggeri a livello globale. Attualmente, BYD ha esteso la sua presenza di veicoli a nuova energia a oltre 400 città in 70 Paesi e regioni di 6 continenti.

Il lancio del 3 milionesimo NEV non è solo un’importante pietra miliare nella storia di BYD, ma anche un punto di riferimento fondamentale per testimoniare l’accelerazione della mobilità verde globale. In futuro, BYD continuerà a collaborare con partner di vari settori per raggiungere uno sviluppo di alta qualità. Nell’ambito di questa collaborazione, BYD continuerà a favorire il progresso dell’industria globale dei veicoli a nuova energia e ad accelerare la transizione del nostro pianeta madre verso un mondo più verde.

Informazioni su BYD

BYD è una multinazionale high-tech dedicata allo sfruttamento delle innovazioni tecnologiche per una vita migliore. Fondata nel 1995 come produttore di batterie ricaricabili, ora vanta una presenta commerciale nel settore degli autoveicoli, del trasporto ferroviario, delle nuove energie e dell’elettronica, con oltre 30 parchi industriali in Cina, Stati Uniti, Canada, Giappone, Brasile, Ungheria, e India. Dalla generazione e accumulo di energia alle sue applicazioni, BYD si impegna per fornire soluzioni energetiche a zero emissioni e ridurre la dipendenza mondiale dai combustibili fossili. La sua nuova presenza nel settore dei veicoli elettrici ora copre 6 continenti, oltre 70 paesi e regioni e più di 400 città. Quotata alle Borse valori di Hong Kong e di Shenzhen, è nota per essere un’azienda inclusa nella classifica Fortune Global 500 che propone innovazioni per un mondo più verde.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.bydglobal.com.

Informazioni su BYD Auto

Fondata nel 2003, BYD Auto è la casa automobilistica controllata da BYD, una multinazionale high-tech impegnata nello sfruttamento delle innovazioni tecnologiche per una vita migliore. Nell’obiettivo di accelerare la transizione ecologica del settore globale dei trasporti, BYD Auto si concentra sullo sviluppo di veicoli elettrici puri e ibridi plug-in. L’azienda ha conquistato un’elevatissima competenza sulle tecnologie di base dell’intera catena industriale di veicoli a nuova energia, come batterie, motori elettrici, controller elettronici e semiconduttori per il comparto automobilistico. Negli ultimi anni ha generato significativi progressi tecnologici, tra cui la Blade Battery, la tecnologia ibrida DM-i e DM-p, la e-Platform 3.0 e la tecnologia CTB. È la prima casa automobilistica al mondo ad aver concluso la produzione di veicoli a combustibili fossili per passare a quelli elettrici, ed è rimasta al vertice delle vendite di automobili a nuova energia in Cina per 9 anni consecutivi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

