bwin data center:Seria A, nello scontro diretto al vertice Napoli favorito sull’Atalanta, mentre nel derby capitolino prevale il pareggio. Moto GP, a Bagnaia bastano pochi punti per laurearsi campione

(Adnkronos) – Roma 4 novembre 2022 –Con l’inizio di novembre, la Serie A giunge alla tredicesima giornata, turno ricco di scontri diretti, che si aprirà questa sera con l’anticipo Udinese-Lecce. Secondo i dati analizzati dal bwin data center (www.bwin.it)il 90% dei tifosi è convinto che avranno la meglio i padroni di casa,i quali, però, non vincono da quattro partite. Questa sensazione è confermata dai risultati esatti più giocati: 2-1 (38%), 3-0 (22%), 3-1 (12%) e 2-0 (9%).È l’attaccante dei friulani Beto che sbloccherà il risultato secondo il 29% dei tifosi, seguito dai compagni di squadra Deulofeu (17%), Udogie (10%) e dall’attaccante del Lecce Assan Ceesay (6%). L’Over 2,5 per questo scontro è puntato all’89%.



Sabato alle 18:00 si terrà Atalanta-Napoli, scontro al vertice tra le prime in classifica:la partita potrebbe terminare con la vittoria degli uomini di Spalletti, pronosticata al 76%. Secondo il 19% degli appassionati le due squadre potrebbero pareggiare, mentre solo il 5% ritiene che l’Atalanta possa avere la meglio.Tra i risultati esatti emergono l’1-2, giocato al 24% e l’1-3 dato al 21%. L’attaccante partenopeo Osimhen potrebbe siglare il primo gol della partita secondo il 41% degli appassionati. I tifosi si aspettano un match vivace e ricco di reti, infatti l’Over 2,5 è dato al 98%.



La giornata di sabato si conclude con la sfida delle 20:45: sul prato di San Siro il Milan incontrerà lo Spezia.Entrambe le squadre vengono da una sconfitta, particolarmente inaspettata quella dei rossoneri contro il Torino. Secondo il 99% degli appassionati potrebbe essere la squadra di Pioli ad avere la meglio, come messo in evidenza anche dai risultati esatti, tra i quali spiccano il 2-0, giocato al 45% e il 3-1 dato al 19%. I marcatori che potrebbero sbloccare il risultato sono l’attaccante rossonero Leao, al 21% delle preferenze, seguito dai compagni di squadra Giroud (20%), Diaz (12%) e Rebic (11%). Questa partita si prospetta avvincente con l’Over 2,5 è dato al 98%.

Domenica alle ore 18:00, appuntamento con il derby capitolino Roma-

Lazio. I giallorossi si presentano al match con una striscia positiva di vittorie,mentre i cugini sono reduci da una brutta sconfitta contro la Salernitana. Per questo scontro il pareggio viene pronosticato al 74%, gli uomini di Mourinho sono dati vincenti al 17%, mentre una vittoria biancoceleste viene data al 9%.Tale sensazione è confermata dai risultati esatti maggiormente quotati: il 2-2 giocato al 39% eil 2-1 puntato al 20%. L’attaccante della Roma Abraham potrebbe segnare la prima rete secondo il 21% degli appassionati, seguito dal laziale Immobile(20%). All’Olimpico si prospetta una sfida entusiasmante, con un Over 2,5 puntato al 94%.

Questo turno si chiude domenica alle 20:45 con il derby d’Italia Juventus-Inter. Gli uomini di Allegri dopo l’uscita dalla Champions si concentrano sul campionato, mentre i nerazzurri non vogliono interrompere la striscia di risultati utili consecutivi.Sul prato dell’Allianz Stadium sono dati vincenti gli uomini di Inzaghi dal 50% dei tifosi, ma il risultato è del tutto aperto, infatti il 44% pronostica un pareggio. Tra i risultati esatti lo 0-2 è dato al 35%, l’1-3 al 19% e l’1-1 all’11%. L’attaccante

neroazzurro

Lautaro Martinez potrebbe siglare il primo gol della partita secondo il 27% delle preferenze, seguito dal collega bianconero Vlahovic (24%).Per questa partita l’Over 2,5 è al 93%.



Capitolo Moto GP, questo fine settimana riflettori puntati sul Circuito Ricardo Tormo di Valencia, dove si deciderà il Mondiale 2022. A Bagnaia (Ducati) bastano altri due punti su Quartararo per conquistare il titolo, mentre il pilota della Yamaha per diventare campione del mondo deve necessariamente vincere questo GP e sperare che il pilota italiano si classifichi oltre il quattordicesimo posto. Il bwin data center ha scattato una fotografia delle aspettative degli appassionati per questo appuntamento:il pilota della Ducati Enea Bastianini e Quartararo raccolgono entrambi il 19% delle preferenze, seguiti dalla Honda di Marc Márquez che raccoglie il 17%.

