Buongiorno Benessere: la puntata del 12 novembre

Le pericolose intossicazione da funghi. A “Buongiorno Benessere“, in onda sabato 12 novembre alle 10.30 su Rai1, Vira Carbone ne parlerà con il professor Francesco Franceschi, presidente dell’Italian Emergency Medicine School e con il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica delle malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.

Le altre anticipazioni di Buongiorno Benessere

Seguirà il consueto esperimento pratico condotto dal professor Valerio Rossi Albertini, fisico del Cnr. Non mancherà poi l’appuntamento con la rubrica “Primo Soccorso”, che cercherà di offrire suggerimenti per risolvere le emergenze sanitarie più comuni. A seguire il professor Fabio Cerza, direttore del reparto di Ortopedia e Traumatologia all’Ospedale dei Castelli di Roma, che parlerà del dolore all’anca. Poi, la pagina medica dedicata all’approfondimento: ospite in studio il professor Vincenzo Mirone, ordinario di Urologia all’Università Federico II di Napoli, che affronterà il tema dell’infiammazione della prostata. Infine, un focus sui crampi muscolari con il professor Angelo Santoliquido, direttore Uo di Angiologia del Policlinico Gemelli di Roma. In conclusione, come di consueto, spazio alle ricette della salute, con lo chef Alessandro Circiello.