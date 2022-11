Brasile, nuovo ricovero per Bolsonaro

(Adnkronos) – Il presidente brasiliano uscente, Jair Bolsonaro, è stato ricoverato la notte scorsa nell’Ospedale delle forze armate di Brasilia per un forte dolore addominale. Bolsonaro è stato operato quattro volte per le conseguenze della ferita da arma da taglio riportata durante l’aggressione di cui è stato oggetto durante la campagna del 2018. Il dolore che si è manifestato ora sarebbe conseguenza di un’ernia sulla cicatrice, lasciata durante un intervento. Non è prevista al momento una nuova operazione, ma Bolsonaro rimarrà sotto osservazione.