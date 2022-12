BPPB: la filiale di Bari ospita Art/Revolution, la mostra interattiva di quadri parlanti

(Adnkronos) – Dopo il grande successo ottenuto a Chieti, Gravina, Altamura e Taranto, la mostra interattiva di quadri parlanti Art/Revolution, sviluppata da Cube Comunicazione, approda a Bari nello spazio espositivo nella filiale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata.

L’esposizione multimediale coinvolgerà in maniera originale i visitatori che potranno interagire con dieci tra le più importanti opere della storia dell’arte, attraverso un sistema innovativo di realtà aumentata che permetterà di conoscere i misteri nascosti dietro le tele. Lo spettatore dovrà semplicemente posizionarsi davanti alle opere riprodotte su schermi ad alta risoluzione e i quadri prenderanno vita.

Art Revolution fa parte del più ampio progetto PopolArte della Banca e proporrà un vero e proprio viaggio che partirà dal Rinascimento con Leonardo da Vinci e culminerà con la Pop Art di Andy Warhol. Quadri interattivi, coinvolgenti e con una gran voglia di “bucare” la tela!

Le opere esposte: Nascita di Venere – Botticelli, Monna Lisa – Leonardo Da Vinci, Bacco – Caravaggio, Autoritratto – Vincent Van Gogh, Un Bar aux Folies Bergere – Edouard Manet, L’urlo – Edvard Munch, Jeanne Hebouterne – Amedeo Modigliani, Ritratto di Adele Block Bauer – Gustav Klimt, American Gothic – Grant Wood, Four Marilyns – Andy Warhol.

“L’ultima tappa di un’iniziativa che ha unito arte e innovatività, rendendo gli spazi delle nostre filiali un luogo di diffusione e promozione culturale. Siamo orgogliosi di concludere il progetto in una delle città più importanti del nostro Territorio. Auspichiamo di poter accogliere un gran numero di visitatori di tutte le età, anche in considerazione dell’avvicinarsi delle festività natalizie”. Le parole del presidente Leonardo Patroni Griffi.

La mostra è visitabile gratuitamente presso la Filiale della BPPB, in Corso Cavour, 36/44, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.20 e dalle 15 alle 17. Previste aperture straordinarie per il mese di dicembre. Per info e prenotazioni, scrivere all’indirizzo mail: comunicazione@bppb.it.

