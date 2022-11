Born Again: il nuovo singolo di Rihanna

Rihanna– superstar globale, designer, imprenditrice, filantropa e artista con più singoli venduti a livello digitale di sempre- pubblica un nuovo brano intitolato “Born Again” e disponibile da oggi sulle piattaforme digitali.

Born Again

La canzone, scritta da James Fauntleroy, Terious Nash, la stessa Rihanna, Busiwa Ggulu e Ludwig Göransson, è prodotta da Göransson e The-Dream.

Il brano è presente nei titoli di coda della pellicola “Black Panther: Wakanda Forever “, assieme al primo singolo della colonna sonora “Lift Me Up”, che ha debuttato alla #2 della Billboard Hot 100 e attualmente tra i brani più ascoltati al mondo sulle piattaforme digitali.

Rihanna ha fatto la Storia con “Lift Me Up”, divenuto il singolo più aggiunto di sempre dalle radio americane, ottenendo il più alto numero di passaggi e il più grande bacino di ascoltatori nel primo giorno di rotazione. Anche in Italia, il brano è diventato subito una delle tracce più ascoltate fin dal giorno d’uscita.

L’album Black Panther: Wakanda Forever – Music From and Inspired By racchiude il contributo di oltre 40 artisti da tutto il mondo ed è stato registrato fra Lagos (Nigeria), Città del Messico, Londra e Los Angeles. Oltre a Rihanna, troviamo infatti la cantautrice nigeriana Tems, Fireboy DML, Rema, OG DAYV con Future, CKay con PinkPantheress, E-40 e tanti altri.

Ludwig Göransson, che ha vinto nella sua carriera due Emmys®, due Grammys® e un Oscar®, ha composto e prodotto sia le musiche che le canzoni originali del film. Il suo lavoro come produttore di artisti quali Childish Gambino, Adele, Haim, Justin Timberlake e di colonne sonore (Black Panther, Creed – Nato per combattere, The Mandalorian) lo ha reso una figura unica e assolutamente qualificata per la realizzazione di entrambi i mondi sonori della pellicola.

Giunti alla loro quarta esperienza cinematica con Black Panther: Wakanda Forever, Coogler e Göransson hanno creato un panorama sonoro innovativo dove, come racconta Göransson, “le canzoni e le musiche originali sono una cosa sola”.

Si è trattato di un massiccio lavoro d’amore dove Göransson ha trascorso oltre 2500 ore a registrare in 6 diversi studi, in tre diversi continenti e cinque Paesi. Durante il corso del film, il pubblico avrà modo di sentire oltre 250 musicisti, due orchestre, due cori e oltre 40 voci di artisti.

Coogler è stato coinvolto a livello intimo nella creazione delle musiche, co-scrivendo il testo di “Lift Me Up” di Rihanna, suggerendo la realizzazione della cover di Bob Marley, “No Woman, No Cry” cantato da Tems e unita alla canzone “Alright” di Kendrick Lamar.

Göransson ha raccontato: “Ryan ed io abbiamo parlato dell’importanza di creare un viaggio immersivo fatto di suono e voce. Se usavamo una canzone per il film, volevamo che fosse l’intera canzone e che fosse connessa alla storia. A livello tematico volevamo commuovere il pubblico, facendolo passare attraverso il dolore fino alla celebrazione. Quando si ascolta la colonna sonora, si possono chiudere gli occhi e rivivere l’esperienza del film. Questo era il nostro intento”.

Dato che la storia è ispirata alla cultura nigeriana e mesoamericana, le recording sessions si sono tenute a Lagos, a Città del Messico e negli studi Abbey Road a Londra. I produttori hanno lavorato con artisti popolari come la nigeriana Tems, che ha acceso l’innovazione musicale negli ultimi anni. Troviamo anche rapper emergenti e artisti del Messico come Pat Boy, che rappa in lingua Maya.

A Città del Messico, Göransson ha lavorato a stretto contatto con l’archeologo musicale Alejandro Rojas per esplorare e ricercare la musica Maya. Nella colonna sonora troviamo, infatti, strumenti nativi della cultura nigeriana e mesoamericana.

Black Panther: Wakanda Forever – Music From and Inspired By tracklisting:

01. Lift Me Up Performed by Rihanna

02. Love & Loyalty (Believe) Performed by DBN Gogo, Sino Msolo, Kamo Mphela, Young Stunna and Busiswa

03. Alone Performed by Burna Boy

04. No Woman No Cry Performed by Tems

05.Árboles Bajo El Mar Performed by Vivir Quintana and Mare Advertencia

06. Con La Brisa Performed by Foudeqush and Ludwig Göransson

07. La Vida Performed by Snow Tha Product featuring E-40

08. Interlude Performed by Stormzy

09. Coming Back For You Performed by Fireboy DML

10. They Want It, But No Performed by Tobe Nwigwe and Fat Nwigwe

11. Laayli’ kuxa’ano’one Performed by ADN Maya Colectivo: Pat Boy, Yaalen K’uj, All Mayan Winik

12. Limoncello Performed by OG DAYV featuring Future

13. Anya Mmiri Performed by CKay featuring PinkPantheress

14. Wake Up Performed by Bloody Civilian featuring Rema

15. Pantera Performed by Alemán featuring Rema

16. Jele Performed by DBN Gogo, Sino Msolo, Kamo Mphela, Young Stunna and Busiswa

17. Inframundo Performed by Blue Rojo

18. No Digas Mi Nombre Performed by calle x vida and Foudeqush

19. Mi Pueblo Performed by Guadalupe de Jesús Chan Poot

Anche le musiche originali di Black Panther: Wakanda Forever, composte da Göransson, sono disponibili da oggi in tutti gli store digitali.

Black Panther: Wakanda Forever, il nuovo film Marvel Studios diretto da Ryan Coogler e prodotto da Kevin Feige e Nate Moore, è uscito il 9 novembre nelle sale italiane.

Nel film Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever, la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba) lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T’Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l’aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda. Il film presenta Tenoch Huerta nel ruolo di Namor, re di Talokan, ed è interpretato anche da Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli.