Board collabora con Microsoft per portare l’Intelligent Planning nelle aziende leader

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Board, fornitore leader a livello mondiale di soluzioni di Intelligent Planning che aiutano le aziende a pianificare in modo più intelligente, ottenendo informazioni strategiche e risultati migliori, ha annunciato oggi una partnership con Microsoft per i clienti che desiderano inserire l’Intelligent Planning tra gli investimenti nelle tecnologie di Microsoft Enterprise esistenti per ottenere risultati aziendali migliori.

La piattaforma e le soluzioni di Intelligent Planning di Board, ideate per consentire una connessione perfetta con Microsoft Cloud, utilizzeranno i servizi di Microsoft Azure, Power BI e Dynamics 365 per garantire ai clienti Microsoft una pianificazione più intelligente, che porti risultati e promuova la trasformazione digitale dell’azienda.

“ La partnership di Board con Microsoft permette ai clienti di sfruttare al meglio la potenza della tecnologia esistente per creare pianificazioni integrate e intelligenti in ambito strategico, finanziario e operativo”, ha dichiarato Marco Limena, CEO di Board International. “ Le aziende leader a livello mondiale scelgono la combinazione vincente tra le applicazioni Microsoft e l’Intelligent Planning di Board allo scopo di pianificare, avere successo e trasformarsi, riuscendo così a essere competitive, a crescere e ad affermarsi in un panorama imprenditoriale in continua evoluzione come quello attuale”.

“ I dati sono al centro della missione di Microsoft, che mira a dare ai nostri clienti commerciali la possibilità di ottenere di più: le informazioni basate sui dati aiutano le aziende a diventare più agili nel cogliere nuove opportunità di mercato e più reattive davanti ai rischi. La necessità di adottare un approccio basato sui dati a livello aziendale non è mai stata così forte, dal momento che la business disruption è diventata la norma. Le aziende leader hanno l’opportunità di assumere il pieno controllo delle performance e ottenere informazioni strategiche sull’intera attività, dalla visibilità completa della supply chain al risk management”, ha dichiarato Ralph Haupter, Presidente di Microsoft EMEA. “ È qui che si vede il valore essenziale della nostra partnership con Board”.

Maggiori informazioni sulla collaborazione di Board con Microsoft per la realizzazione dell’Intelligent Planning sono disponibili nella nostra conversazione on-demand con Anita Ratkovic Andric, CFO for Central and Eastern Europe di Microsoft nel webinar New FP&A Frontier: Overcoming Traditional Planning Challenges in 2022

