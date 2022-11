BMW M3 CS: la prossima supercar in formato berlina

L’anno prossimo, sul mercato europeo debutterà la nuova BMW M3 CS. Attesa nel corso della primavera del 2023, rappresenterà il modello ‘alter ego’ con la carrozzeria berlina della già svelata coupé M4 CSL, con cui condividerà il motore a benzina 3.0i TwinPower Turbo a sei cilindri in linea da 550 CV di potenza e 650 Nm di coppia massima.

Tuttavia, il suddetto propulsore della nuova BMW M3 CS sarà abbinato al cambio automatico Steptronic Sport ad otto rapporti, nonché alla trazione integrale xDrive. Inoltre, gli elementi della carrozzeria in fibra di carbonio dovrebbero alleggerire la massa nell’ordine degli 80 kg.

Esteticamente, la nuova BMW M3 CS sarà riconoscibile per i cerchi in lega forgiati, i fari con la tecnologia OLED e gli interni in Alcantara, mentre la meccanica comprenderà anche i freni a disco in carboceramica. Tuttavia, non è escluso che possa anticipare alcune novità che caratterizzeranno la futura M4 GTS.