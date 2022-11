BLUETTI presenta il sistema di accumulo energia EP600 & B500 per affrontare l’attuale crisi energetica

Fino a 6kW e 79kWh: con BLUETTI la garanzia di un’alimentazione di riserva per la casa durante l’inverno

SHENZHEN, Cina–(BUSINESS WIRE)–Secondo le previsioni, la domanda di elettricità aumenterà velocemente con il prossimo arrivo dell’inverno. In base alle norme previste da un’ordinanza del governo elvetico, gli edifici con caldaie a gas possono riscaldare gli ambienti solo fino a 19°C, ma non è solo la Svizzera a subire il peso della crisi energetica; la prima economia europea di recente ha annunciato l’introduzione di un supplemento invernale al gas a partire da ottobre, e diversi paesi stanno gradualmente adottando drastiche misure per rispondere alla crescente domanda di energia.





E allora perché non valutare l’idea di garantirsi un modo più intelligente, ecologico e conveniente per la propria fornitura energetica? L’imminente lancio di BLUETTI EP600 arriva al momento giusto per la realizzazione di un sistema di backup elettrico per tutta la casa. È un modello atteso a lungo che aiuta a rendersi indipendenti in materia di energia, in modo facile, e a prepararsi al meglio contro gli imprevisti, senza difficoltà.

EP600 è un sistema di accumulo energia (ESS, Energy Storage System) che offre a tutte le famiglie una soluzione integrata per ovviare alla scarsità di energia. Dotato di un inverter bidirezionale da 6.000VA per l’ingresso e l’uscita di CA, genera una potenza di 230/400V CA per il funzionamento di praticamente tutti gli elettrodomestici.

La batteria ausiliaria B500, che vanta una durata di 10 anni, è formata da celle LFP da 4,960Wh. Ogni modello EP600 supporta fino a 16*B500 ottenere una capacità massima di accumulo pari a 79,3kWh, sufficiente a soddisfare ogni esigenza energetica di casa, anche durante l’inverno più rigido!

Come ammortizzare l’aumento vertiginoso delle bollette elettriche grazie all’ESS EP600?

All’alba, il modello EP600 cattura e converte la luce solare in energia pronta all’uso. È consigliabile utilizzare il solare e la rete elettrica quando il prezzo dell’energia è contenuto; al contempo è possibile accumulare l’eccesso per il successivo utilizzo, oppure persino venderlo alle società energetiche per incassare delle commissioni. L’energia elettrica costa parecchio nel tardo pomeriggio, mentre c’è più luce solare durante il giorno. Collegandosi con i pannelli solari, EP600 assorbe un’irradiazione solare fino a 6.000W, per cui una ricarica completa del modello combinato EP600+2*B500 richiede solo 2,2 ore!

Durante le ore di picco (generalmente tra le 16:00 e le 21:00), EP600 può sostituirsi alla rete elettrica per diventare l’unica fonte di alimentazione di tutti gli elettrodomestici, un approccio efficace per evitare le bollette più salate nel lungo periodo.

BLUETTI ha lanciato ufficialmente EP600 & B500 il 10 novembre alle 16:00 (fuso orario di Berlino) in determinati paesi, tra cui Germania, Italia, Francia, Spagna e Paesi Bassi.

Il prezzo riservato alle prime prenotazioni del prodotto combo EP600 & 2*B500 è di 8.999 dollari USA fino al 31 dicembre, con le consegne previste a partire dalla fine di novembre, dopo un periodo di preordine.

Informazioni su BLUETTI

Con oltre 10 anni di esperienza nel settore, BLUETTI si impegna per contribuire a un futuro sostenibile grazie allo sviluppo di soluzioni verdi di accumulo energia utilizzabili sia in ambienti interni sia all’esterno, offrendo al contempo un’eccezionale esperienza ecologica per tutti e per il pianeta. BLUETTI si sta affermando in oltre 70 paesi ed è scelto da milioni di persone nel mondo. Per maggiori informazioni visitare il sito web BLUETTI https://www.bluettipower.eu/.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Jacinda, email: jacinda@bluetti.com, 13040857737