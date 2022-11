Black Friday 2022: quali saranno gli oggetti più ambiti?

Il Black Friday 2022 è dietro l’angolo e si terrà il 25 novembre: un giorno perfetto per lo shopping, soprattutto in vista del Natale.

Poiché la tradizione del Black Friday continua a crescere, i rivenditori hanno iniziato a creare un gran numero di vendite nel corso dell’anno.

Queste vendite sono generalmente focalizzate su una particolare categoria di prodotti o marchio.

Ma non c’è dubbio che una delle categorie merceologiche più ricercate sia l’abbigliamento e le calzature, soprattutto per gli uomini. Il mercato dell’abbigliamento è molto dinamico ed è in continua evoluzione. Senza trascurare la tecnologia, un vero cult.

Il fenomeno in Italia è in crescita dal 2013, quando Amazon ha dato il maggior contributo con il suo primo Black Friday.

Ti presentiamo un elenco delle migliori vendite del Black Friday per il 2022 e speriamo che ti piaccia!

Black Friday 2022: le tendenze

Mentre la tendenza verso la terapia della vendita al dettaglio continua a crescere, i grandi rivenditori stanno spingendo al massimo le vendite del Black Friday. Il fattore chiave alla base della frenesia del Black Friday è la possibilità di acquistare prodotti scontati da qualsiasi rivenditore in qualsiasi momento. Ma perché è così popolare? Perché è più facile che mai confrontare i prezzi su più siti, soprattutto durante la corsa ai regali.

La moda e il Black Friday

Shopping Bag – Borsa Donna

La crisi economica e il lockdown hanno avuto un forte impatto sulle abitudini degli acquirenti, con molte persone che trascorrono più tempo a casa e fanno acquisti online.

L’industria della moda è una delle industrie più importanti in Italia. Indossiamo abiti da molto tempo, quindi dobbiamo averne una buona scorta. Di conseguenza, puoi ottenere uno sconto sui tuoi vestiti utilizzando coupon o approfittando delle offerte proposte dai vari rivenditori.

Sciarpe, guanti e anche i cappotti invernali sono articoli popolari durante il Black Friday. Black Friday 2022. Non mancheranno le borse!

Quali saranno gli articoli più apprezzati?

Il Black Friday è un giorno di grandi vendite, ma anche un giorno di grandi aspettative. Le vendite del Black Friday più in alto che mai, a condizione che la carenza della catena di approvvigionamento legata alla pandemia non influenzi gli acquirenti. Il motivo dell’aumento è semplice: la pandemia di coronavirus ha creato una grave carenza nella catena di approvvigionamento. Le aziende hanno dovuto ridurre la produzione e sono state costrette a chiudere negozi e fabbriche. Ciò ha portato a una carenza di beni e materiali, che ha costretto i rivenditori a offrire sconti e promozioni speciali. A questo sono da aggiungere gli aumenti dell’energia.

Gli articoli più popolari sono l’elettronica, come i nuovi smartphone, tablet, TV e laptop. Senza tralasciare gli smartphone.