Bentley Systems annuncia l’integrazione dell’EC3 con la piattaforma iTwin di Bentley per il calcolo del carbonio nelle infrastrutture

Consente il calcolo, la rendicontazione e l’analisi gratuiti del carbonio incorporato nei digital twin dell’infrastruttura

EXTON, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la società di software per l’ingegneria delle infrastrutture ha annunciato oggi, in occasione della COP27, l’ampliamento dei flussi di lavoro integrati per il calcolo del carbonio incorporato nella piattaforma iTwin di Bentley. La nuova integrazione consente di valutare le emissioni di carbonio nelle soluzioni di digital twin dell’infrastruttura, grazie all’Embodied Carbon in Construction Calculator (EC3). Sviluppato dall’associazione no profit Building Transparency, l’EC3 è uno strumento gratuito e di libero accesso che consente di effettuare parametri di riferimento, valutazioni e riduzioni del carbonio incorporato, concentrandosi sulle emissioni iniziali della catena logistica dei materiali da costruzione. Building Transparency fornisce formazione, risorse e strumenti – tra cui l’EC3 – per affrontare il ruolo del carbonio incorporato nel cambiamento climatico. Lo strumento EC3 e il suo conseguente effetto sul settore stanno stimolando la domanda di soluzioni a basse emissioni di carbonio e incentivando i produttori e i fornitori di materiali da costruzione a investire nella divulgazione, nella trasparenza e nelle innovazioni dei materiali che riducono le emissioni di carbonio dei loro prodotti.





Rodrigo Fernandes, Director of ES(D)G di Bentley, ha dichiarato: “ Questa nuova integrazione nella piattaforma di digital twin dell’infrastruttura di Bentley esemplifica la nostra strategia per consentire ai nostri utenti di raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile. L’EC3 di Building Transparency è un esempio perfetto di collaborazione aperta ed ecosistemica, grazie alla quale il settore privato può unirsi per sostenere e accelerare l’azione climatica”.

Stacy Smedley, executive director di Building Transparency, ha dichiarato: “ Siamo entusiasti di far parte dell’ecosistema della piattaforma iTwin di Bentley. È fantastico che l’integrazione sia costruita su un framework open source – fondamentale sia per l’EC3 che per la piattaforma iTwin. Vediamo questo flusso di lavoro integrato come un’opportunità significativa per le aziende di ingegneria, architettura e costruzione, i fornitori di software indipendente e gli integratori digitali per collegare l’analisi del carbonio ai digital twin dell’infrastruttura, assicurando al contempo il controllo completo di dati, applicazioni e proprietà intellettuale.”

L’integrazione con l’EC3 consente alle soluzioni di digitali twin dell’infrastruttura di Bentley, Powered by iTwin, e alle applicazioni di terze parti costruite sulla piattaforma iTwin di Bentley di semplificare e accelerare la generazione di report e informazioni dettagliate del carbonio basato sul database e sul calcolatore di carbonio EC3 open-source e senza costi aggiuntivi. La piattaforma iTwin di Bentley è un’offerta aperta, scalabile e di piattaforma come servizio che consente agli sviluppatori di creare e portare sul mercato soluzioni che risolvono problemi infrastrutturali reali sfruttando i digital twin.

Kaustubh Page, director of product management della piattaforma iTwin di Bentley Systems, ha dichiarato: “ Consideriamo l’integrazione con l’EC3 una caratteristica fondamentale per la piattaforma iTwin di Bentley, che ci spinge ulteriormente verso la visione di sostenibilità della piattaforma. Siamo lieti di vedere che i nostri utenti sfruttano il nostro servizio di calcolo del carbonio sulla piattaforma iTwin di Bentley per realizzare flussi di lavoro sul carbonio come la rendicontazione, l’optioneering del progetto e l’ottimizzazione della selezione dei materiali. Siamo lieti di integrare un ulteriore strumento di valutazione del ciclo di vita per sbloccare i flussi di lavoro di decarbonizzazione”.

“ Microsoft è stata la prima grande azienda a utilizzare il calcolatore del carbonio incorporato nella costruzione (EC3) e sta provando lo strumento (ospitato in Microsoft Azure) nel suo progetto di riqualificazione di 17 edifici presso la sua sede centrale di Redmond, Washington, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio incorporato del 30%. Siamo orgogliosi di essere tra i primi sostenitori dell’EC3 e, allo stesso tempo, partner strategici di Bentley Systems”, ha dichiarato Katie Ross, responsabile globale della sostenibilità per il settore immobiliare e le strutture di Microsoft. “ La convergenza tra lo strumento EC3 e la piattaforma iTwin di Bentley è un ottimo esempio di come puntiamo ad accelerare la sostenibilità attraverso la collaborazione e dimostra la potenza della democratizzazione dei dati”.”

I progettisti e gli ingegneri della sostenibilità nel settore dell’architettura, dell’ingegneria e della costruzione trascorrono molto tempo nella valutazione o nella rendicontazione dell’impronta ambientale dei progetti infrastrutturali, soprattutto durante l’esportazione e l’aggregazione manuale di dati provenienti dai conteggi delle quantità e dalle distinte base. Può anche essere soggetto a errori, richiedendo un’ulteriore verifica dell’acquisizione riuscita da parte degli strumenti del carbonio. Inoltre, i professionisti di ingegneria, architettura e costruzione non vogliono essere vincolati a un unico calcolatore di carbonio, poiché diversi calcolatori possono fornire risultati diversi (ad esempio a causa delle incertezze nelle dichiarazioni ambientali di prodotto). Inoltre, i requisiti di rendicontazione e certificazione del carbonio differiscono in funzione del progetto, del paese o del proprietario dell’infrastruttura.

L’integrazione aggiuntiva con l’EC3 non solo consente di risparmiare tempo con una maggiore accuratezza, ma fornisce anche stime di incertezza dei dati EPD e aumenta la trasparenza del carbonio grazie alla strategia open-source/open-access di Building Transparency. Gli utenti possono incorporare i dati tecnici creati da diversi strumenti di progettazione in un’unica vista utilizzando la piattaforma iTwin di Bentley, generare un report unitario di materiali e quantità e condividerlo con diversi strumenti di analisi del carbonio – ora anche con l’EC3 – tramite la sincronizzazione cloud.

Uno degli utenti comuni interessati a questa nuova integrazione è WSP, che applica sia il database dell’EC3 sia la piattaforma iTwin di Bentley a progetti infrastrutturali come il programma di sostituzione di ponti interstatali. “ Per WSP, l’analisi e la riduzione dell’impronta di carbonio sono imperative nella pianificazione, progettazione, costruzione e gestione di un progetto infrastrutturale dall’inizio alla fine”, ha dichiarato Thomas Coleman, vicepresidente di WSP USA. “ La possibilità di migliorare l’integrazione di iTwin con l’EC3 è una svolta per noi in diversi progetti infrastrutturali. L’implementazione di questo collegamento ridurrà in modo significativo i tempi e i costi di generazione di analisi e report dettagliati sul carbonio incorporato basati sull’EC3 nelle fasi di progettazione e costruzione. In definitiva, nel lungo periodo, vediamo questa collaborazione come un ulteriore passo verso un digital twin dell’infrastruttura aperto ed evergreen, in cui il calcolo e l’ottimizzazione del carbonio sono intrinseci e trasparenti in tutte le fasi del ciclo di vita delle infrastrutture lungo l’intera catena di valore.”

Immagine:



Didascalia: Mappatura e raggruppamento; esportazione di quantità in EC3 da un digital twin dell’infrastruttura (tramite la piattaforma iTwin di Bentley). Immagine per gentile concessione di Bentley Systems.

Video: Esempio di calcolo del carbonio



Didascalia: Dimostrazione del calcolo del carbonio con l’integrazione della piattaforma iTwin e l’EC3. Video per gentile concessione di Bentley Systems.

##

Informazioni su Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) è la società di software per l’ingegneria delle infrastrutture. Forniamo software innovativi per far progredire l’infrastruttura mondiale, sostenendo sia l’economia globale che l’ambiente. Le nostre soluzioni software leader del settore sono utilizzate da professionisti e organizzazioni di ogni dimensione per la progettazione, la costruzione e la gestione di strade e ponti, ferrovie e trasporti, acqua e acque reflue, opere e servizi pubblici, edifici e campus, impianti di estrazione e strutture industriali. Le nostre offerte includono applicazioni basate su MicroStation per la modellazione e la simulazione, ProjectWise per la project delivery, AssetWise per le prestazioni degli asset e della rete, la gamma di soluzioni software leader del settore per le geoscienze di Seequent e la piattaforma iTwin per i digital twin dell’infrastruttura. Bentley Systems conta più di 4.500 collaboratori e genera un fatturato annuo di circa 1 miliardo di dollari in 186 Paesi.

www.bentley.com

Informazioni su Building Transparency

Building Transparency è un’organizzazione senza scopo di lucro 501(c)3 che fornisce dati e strumenti di libero accesso che supportano azioni ampie e rapide nel settore edile per affrontare il ruolo del carbonio incorporato nel cambiamento climatico. Fondata nel 2020, Building Transparency ospita, gestisce e mantiene l’EC3 (Embodied Carbon in Construction Calculator), che fornisce migliaia di dichiarazioni ambientali di prodotto digitalizzate in un database gratuito e open-source, e tallyLCA, lo strumento no profit di valutazione del ciclo di vita. Building Transparency si impegna a fornire le risorse e la formazione necessarie per plasmare un futuro migliore della costruzione promuovendo l’adozione degli strumenti EC3 e di tallyLCA, stabilendo i programmi ufficiali materialsCAN e ownersCAN e lavorando con le autorità globali.

© 2022 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, il logo di Bentley, AssetWise, iTwin, MicroStation, ProjectWise e Seequent sono marchi registrati o meno, marchi di servizio di Bentley Systems, Incorporated o di una delle sue filiali dirette o indirette. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Contacts

Comunicato stampa

Contatto stampa:



Christine Byrne



+1 203 805 0432



Christine.Byrne@bentley.com

Seguici su Twitter:



@BentleySystemsItalia

Kelly Ronna



Trevelino/Keller



KRonna@trevelinokeller.com