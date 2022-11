Bassetti: “Attacchi dai no vax? Situazione peggiorerà”

(Adnkronos) – Continua a essere il bersaglio degli attacchi no-vax, ma non si arrende nella sua battaglia. L’infettivologo Matteo Bassetti è stato contestato al Teatro Verdi Gorizia mentre presentava il suo libro ‘Il mondo dei microbi’. Quando la discussione è andata sui vaccini anti-Covid e la campagna vaccinale, una persona è andata a contestare il medico sotto il palco e sono comparsi cartelli in platea. “Dopo i discorsi fatti negli ultimi giorni la situazione peggiorerà ancora”, sottolinea Bassetti all’Adnkronos Salute. “Si è ridato fiato alla protesta nel momento in cui si è detto che avevano ragione loro”, rimarca il direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.