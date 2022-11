Basket, il messaggio di Banchero all’Italia

(Adnkronos) – “Darò tutto quello che ho per poter avere un impatto sulla nazionale nella maniera migliore”. E’ il messaggio che Paolo Banchero, prima scelta assoluta dell’ultimo draft e stella degli Orlando Magic, invia alla Nazionale italiana di basket. All’inizio del mese di dicembre la delegazione della nazionale incontrerà Banchero per discutere della possibilità di averlo con gli azzurri in vista dei Mondiali nel 2023, ma nel frattempo il rookie sembra avere già le idee molto chiare.

In una lunga intervista con il sito ufficiale della Fiba, la prima scelta assoluta dell’ultimo Draft ha espresso tutta la sua emozione e i suoi pensieri in vista degli impegni con gli Azzurri. “Il modo in cui si gioca in ambito internazionale è un po’ diverso, ma darò tutto quello che ho per poter avere un impatto sulla nazionale nella maniera migliore” ha detto nell’intervista realizzata a inizio novembre. “L’Italia ha giocato delle ottime partite e ho adorato il modo in cui hanno giocato contro la Serbia, mostrando una difesa incredibile e grande movimento in attacco. Il modo in cui gioca la squadra è fantastico, davvero impressionante da vedere. La passione e l’unità che hanno è fantastica, così come quella dell’allenatore e dello staff. Battere una squadra come la Serbia mostra di cosa è capace l’Italia: abbiamo una buonissima squadra e il futuro è roseo, questo è sicuro”.

Proprio sul gruppo Banchero ha aggiunto: “La squadra viene prima di tutto: l’unità e il collettivo sono la cosa più importante nel basket. Giochiamo uno sport di squadra e la cosa più importante è il gruppo, non l’individuo. Per vincere bisogna avere i migliori giocatori e giocare assieme. Quando giocherò con la nazionale sarò un altro giocatore, e mi impegnerò per essere il miglior compagno, esempio e giocatore possibile per aiutare l’Italia. Sono eccitato all’idea di poter dare il mio contributo alla squadra prima o poi e raggiungere grandi risultati”.

Per quanto riguarda il suo coinvolgimento personale, Banchero ha rivelato di essere in contatto con Nico Mannion (“È un mio buon amico, parliamo spesso di tante cose. Sono contento per lui, mi sono congratulato dopo l’ottimo percorso a Eurobasket”) e con Riccardo Fois, assistente allenatore degli azzurri che per primo è andato a ‘reclutarlo’ ai tempi di Seattle (“Abbiamo un buon rapporto, parliamo spesso della nazionale e del basket italiano in generale. Mi dà tante informazioni”), oltre a esprimere la sua ammirazione per Danilo Gallinari: “Ho grande rispetto per la sua carriera e per essere stato un esempio per il basket italiano. Amo i suoi movimenti e il modo in cui tira: è un grande realizzatore e la sua lunga carriera parla per lui. Ha aiutato a lungo la nazionale ed è un leader, uno con cui vorresti giocare”.