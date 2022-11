AUTOMOBILI PININFARINA CONFERMA LE PRESTAZIONI DA RECORD DELLA BATTISTA IN OCCASIONE DEL SUO DEBUTTO NEGLI EMIRATI ARABI UNITI

(Adnkronos) – DUBAI, Emirati Arabi Uniti, 22 novembre 2022 /PRNewswire/ — Il produttore italiano di auto di lusso Automobili Pininfarina ha confermato le prestazioni dell’hyper GT Battista svelando per la prima volta i dati da record relativi ad accelerazione e frenata.

La tecnologia launch control della Battista interamente elettrica contribuisce all’accelerazione degna di una vettura di Formula 1: da 0 a 60 miglia orarie in 1,79 secondi, da 0 a 100 km/h in 1,86 secondi, da 0 a 120 miglia orarie in 4,49 secondi e da 0 a 200 km/h in soli 4,79 secondi. Un’auto così veloce necessita di una forza frenante altrettanto straordinaria e i test ufficiali confermano che la Battista è la vettura elettrica con la frenata più rapida al mondo: da 100 a 0 km/h in appena 31 metri.

I dati statistici sono stati confermati e svelati in occasione del debutto dinamico della Battista in Medio Oriente, dove ha dimostrato su pista le sue capacità dinamiche senza eguali all’autodromo di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Un breve ed emozionante video delle prestazioni impareggiabili della Battista è disponibile qui: https://youtu.be/KD8r4jpZiSk



Il suo debutto dinamico negli Emirati Arabi Uniti segue la presentazione della Battista in Arabia Saudita. I partner retail locali in ogni Paese hanno contribuito all’organizzazione delle attività regionali.

Paolo Dellachà, Chief Product and Engineering Officer di Automobili Pininfarina, ha dichiarato: “Sono orgoglioso che la nostra nuova hyper GT elettrica abbia mantenuto le promesse che abbiamo fatto al momento della definizione del nostro piano di sviluppo. La Battista ha raggiunto prestazioni superiori ai nostri più che ambiziosi obiettivi originali.”

“La distribuzione del peso perfettamente ottimizzata e il baricentro basso sono alla base di questo risultato. La combinazione di telaio su misura, specifica messa a punto delle sospensioni, pneumatici collaudati su migliaia di chilometri di test e quattro motori con torque vectoring per una potenza senza precedenti consente alla Battista di essere l’auto omologata per la circolazione stradale con l’accelerazione più veloce al mondo.”

“L’incredibile pacchetto tecnico della Battista include un impianto frenante in carboceramica che consente all’hyper GT italiana di essere anche la vettura elettrica con la frenata più rapida al mondo. I nostri clienti più esigenti negli Emirati Arabi Uniti sono stati piacevolmente colpiti dall’esperienza di guida della Battista, che si è dimostrata tanto rivoluzionaria quando il suo pluripremiato design.”

La Battista interamente elettrica è l’auto italiana più potente mai prodotta con 1.900 CV e 2.340 Nm di coppia. L’hyper GT ha una velocità massima di 350 km/h, un’autonomia WLTP fino a 476 km e un prezzo a partire da € 2,2 milioni tasse escluse. Le prestazioni della Battista sono state registrate e verificate nei primi mesi di quest’anno a Nardò, in Italia, nell’ambito del programma globale di collaudo e sviluppo.

Ogni Battista è il frutto di oltre 1.250 ore di lavoro da parte degli abili artigiani di Cambiano, dove la produzione sarà limitata a 150 esemplari esclusivi. La nuova hyper GT segna un nuovo traguardo in termini di personalizzazione grazie al totale di 128 milioni di possibili combinazioni per i soli interni. I clienti possono scegliere da una gamma pressoché infinita di opzioni per finiture e schemi colore dell’abitacolo, oltre alle combinazioni di tonalità per gli esterni, dettagli su misura e opzioni esclusive, come il pacchetto Exterior Jewellery in alluminio e i design dei cerchi in lega.

La Battista ha inoltre un sound unico e inconfondibile, SUONO PURO, a complemento dell’esperienza di guida, che può a sua volta essere personalizzata grazie alle cinque modalità Pura, Calma, Energica, Furiosa e Carattere. Queste modalità conferiscono alla Battista un carattere unico, adattando l’esperienza alle preferenze del cliente.

La Battista sarà l’auto più potente progettata e costruita in Italia e fornirà un livello di prestazioni oggi irraggiungibile da qualsiasi auto sportiva omologata per la circolazione stradale azionata da un motore a combustione interna. Più veloce di un’attuale monoposto di Formula 1 con la sua accelerazione da 0 a 100 km/h sotto i due secondi, una potenza di 1.900 CV e 2.340 Nm di coppia, la Battista combina ingegneria e tecnologia estreme in un pacchetto a zero emissioni. La batteria da 120 kWh della Battista alimenta quattro motori elettrici, uno per ogni ruota, con un’autonomia WLTP combinata fino a 476 km (autonomia EPA combinata: 300 miglia) con un’unica carica. Un massimo di 150 esemplari della Battista saranno prodotti artigianalmente presso l’atelier di Cambiano, in Italia.

INFORMAZIONI SU AUTOMOBILI PININFARINAAutomobili Pininfarina ha la sua sede operativa a Monaco di Baviera, in Germania, e vanta un team di esperti manager che provengono dai più prestigiosi marchi di vetture di lusso e premium. Disegnata, ingegnerizzata e prodotta a mano in Italia, la Battista e tutti i modelli futuri saranno venduti in tutti i principali mercati mondiali con il marchio Pininfarina. La nuova realtà si prefigge l’obiettivo di diventare il marchio di automobili di lusso più desiderato e sostenibile al mondo. L’azienda rappresenta un investimento integralmente sostenuto da Mahindra & Mahindra Ltd.

