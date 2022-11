Auto cinesi: i modelli del passato sul mercato italiano

Con l’avvio della transizione energetica, i costruttori automobilistici cinesi stanno puntando fortemente sulla propulsione elettrica. Anche in Italia sono presenti i brand cinesi Aiways e Seres grazie all’importatore locale Koelliker, ma anche Polestar e ZD del colosso Geely. Tuttavia, in passato sul mercato italiano sono transitati tanti costruttori cinesi, come Katay nel 2006 con la fuoristrada Victory e il pick-up Troy, la cui gamma prevedeva il motore 2.0 a benzina da 126 CV e il propulsore 1.9 Turbodiesel da 90 CV o 110 CV di potenza.

Nel 2007 è stata la volta della Shuanghuan Ceo, clone della BMW X5, equipaggiata con l’unità 2.4 16V a GPL da 125 CV. Nel 2009 ha debuttato il brand Gonow, con la fuoristrada GX6 e il pick-up GA200, entrambi mossi dal propulsore 2.0 a benzina da 126 CV anche a GPL. Successivamente, è stato introdotto anche il pick-up Gonow GA500, con la motorizzazione diesel 2.5d da 106 CV. Nel 2011, invece, è partita la commercializzazione della Martin Motors Bubble, clone della Smart forfour, proposta con il motore 1.1 16V a benzina da 68 CV di potenza. Infine, vanno annoverate anche la Great Wall Voleex C20R del 2013 con il propulsore 1.5 a benzina da 97 CV e la Giotti Victoria Glory 580 con l’unità a benzina 1.5 Turbo da 145 CV di potenza.

In sintesi, sul mercato italiano sono state immatricolati 618 esemplari di Katay Troy, 592 unità di Great Wall Voleex C20R, 471 esemplari di Katay Victory, 391 unità di Gonow GA200, 296 esemplari di Shuanghuan Ceo, 70 unità di Gonow GX6, 69 esemplari di Martin Motors Bubble, 19 unità di Gonow GA500 e 9 esemplari di Giotti Victoria Glory 580, senza dimenticare le 48 unità della piccola monovolume Martin Motors Coolcar e i 47 esemplari della berlina Martin Motors MM520i non importate ufficialmente.